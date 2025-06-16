- Дата публикации
-
- Категория
- Соусы и заправки
- Количество просмотров
- 812
- Время на прочтение
- 1 мин
Идеальная подливка к макаронам или кашам: бабушкин рецепт
Попробуйте эту простую подливку, чтобы сделать макароны или кашу еще вкуснее.
Всего две минуты — и на столе ароматная домашняя подливка, как будто возвращающая в беззаботное детство. Ее нежный вкус идеально дополнит как каши или макароны, так и мясные блюда.
Ингредиенты
- сливочное масло
- 20г
- масло
- 2 ст. ложки
- мука
- 2 ст. ложки
- томатная паста
- 1 ст. ложки
- сметана
- 1 ст. ложки
- вода
- 400-500 мл
- соль
- 0,5 ч. ложки
- черный молотый перец
- по вкусу
- паприка
- 0,3 ч. ложки
- сушеные травы
- по вкусу
Процесс приготовления:
На среднем огне в сковороде соединить сливочное масло с растительным маслом и дождаться, пока все полностью растает. Затем всыпать муку и быстро взбить венчиком, чтобы масса стала гладкой и без комочков.
Уложить в смесь томатную пасту и тщательно размешать. Влить примерно 300 мл воды, быстро перемешивая до полного растворения комочков.
Затем постепенно долить остальную воду, чтобы подливка приобрела желаемую густоту.
Посолить, поперчить, добавить паприку и любимые сушеные травы — например, укроп или базилик. Готовить на минимальном огне, ввести сметану и томить еще несколько минут до готовности. Снять с плиты и подавать горячим в любое блюдо.
Приятного аппетита!