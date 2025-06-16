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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Соусы и заправки
Количество просмотров
812
Время на прочтение
1 мин

Идеальная подливка к макаронам или кашам: бабушкин рецепт

Попробуйте эту простую подливку, чтобы сделать макароны или кашу еще вкуснее.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
94 ккал
Рецепт подливки к макаронам или кашам.

Рецепт подливки к макаронам или кашам / © Pixabay

Всего две минуты — и на столе ароматная домашняя подливка, как будто возвращающая в беззаботное детство. Ее нежный вкус идеально дополнит как каши или макароны, так и мясные блюда.

Ингредиенты

сливочное масло
20г
масло
2 ст. ложки
мука
2 ст. ложки
томатная паста
1 ст. ложки
сметана
1 ст. ложки
вода
400-500 мл
соль
0,5 ч. ложки
черный молотый перец
по вкусу
паприка
0,3 ч. ложки
сушеные травы
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. На среднем огне в сковороде соединить сливочное масло с растительным маслом и дождаться, пока все полностью растает. Затем всыпать муку и быстро взбить венчиком, чтобы масса стала гладкой и без комочков.

  2. Уложить в смесь томатную пасту и тщательно размешать. Влить примерно 300 мл воды, быстро перемешивая до полного растворения комочков.

  3. Затем постепенно долить остальную воду, чтобы подливка приобрела желаемую густоту.

  4. Посолить, поперчить, добавить паприку и любимые сушеные травы — например, укроп или базилик. Готовить на минимальном огне, ввести сметану и томить еще несколько минут до готовности. Снять с плиты и подавать горячим в любое блюдо.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
812
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