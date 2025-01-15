Идеальный соус к любому мясу: утки, крылышек гриль или другое

Этот соус когда-то создан для конкретного блюда, но затем стал универсальным.

Поначалу этот соус разрабатывали исключительно для утки, но его богатый вкус, как выяснилось, прекрасно подходит к любой птице – от курицы до индейки. Однако стоит заметить, что этот рецепт требует строгого соблюдения пропорций и ингредиентов, ведь это не просто соус., а классический кулинарный рецепт, который лучше не менять.

Ингредиенты чеснок 4-5 зубчиков натуральный мед 100 г бальзамический уксус 25 г соевый соус 100 г кинза небольшой пучок растительное масло 200 мл

Процесс приготовления:

Подготовьте все ингредиенты: чистите зубчики чеснока, помойте зелень. Выложите ингредиенты в чашу блендера и измельчите до однородного состояния.

Готовый соус перелейте в отдельную миску и подавайте к столу. Хранить его можно в холодильнике в герметичной таре.