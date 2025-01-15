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Соусы и заправки
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Идеальный соус к любому мясу: утки, крылышек гриль или другое

Время готовки
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
73 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
144
Время на прочтение
1 мин
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Идеальный соус к любому мясу: утки, крылышек гриль или другое

Идеальный соус к утке, крылышкам, индейке и другому мясу. / Фото: pixabay.com

Этот соус когда-то создан для конкретного блюда, но затем стал универсальным.

Поначалу этот соус разрабатывали исключительно для утки, но его богатый вкус, как выяснилось, прекрасно подходит к любой птице – от курицы до индейки. Однако стоит заметить, что этот рецепт требует строгого соблюдения пропорций и ингредиентов, ведь это не просто соус., а классический кулинарный рецепт, который лучше не менять.

Ингредиенты

чеснок
4-5 зубчиков
натуральный мед
100 г
бальзамический уксус
25 г
соевый соус
100 г
кинза
небольшой пучок
растительное масло
200 мл

Процесс приготовления:

  1. Подготовьте все ингредиенты: чистите зубчики чеснока, помойте зелень.
  2. Выложите ингредиенты в чашу блендера и измельчите до однородного состояния.

Готовый соус перелейте в отдельную миску и подавайте к столу. Хранить его можно в холодильнике в герметичной таре.

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