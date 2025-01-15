Идеальный соус к любому мясу: утки, крылышек гриль или другое

Этот соус когда-то создан для конкретного блюда, но затем стал универсальным.
Поначалу этот соус разрабатывали исключительно для утки, но его богатый вкус, как выяснилось, прекрасно подходит к любой птице – от курицы до индейки. Однако стоит заметить, что этот рецепт требует строгого соблюдения пропорций и ингредиентов, ведь это не просто соус., а классический кулинарный рецепт, который лучше не менять.
Ингредиенты
- чеснок
- 4-5 зубчиков
- натуральный мед
- 100 г
- бальзамический уксус
- 25 г
- соевый соус
- 100 г
- кинза
- небольшой пучок
- растительное масло
- 200 мл
Процесс приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты: чистите зубчики чеснока, помойте зелень.
- Выложите ингредиенты в чашу блендера и измельчите до однородного состояния.
Готовый соус перелейте в отдельную миску и подавайте к столу. Хранить его можно в холодильнике в герметичной таре.