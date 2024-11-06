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Как приготовить имеретинский шафран из чернобривцев: экзотическая приправа у вас дома

Как приготовить имеретинский шафран из чернобривцев: экзотическая приправа у вас дома

Как сделать имеретинский шафран из чернобривцев / Фото: Фото из открытых источников

Сделать дома имеретинский шафран из чернобривцев совсем не сложно.

Приправу из чернобривцев можно добавлять к самым разным блюдам: мясным, рыбным или овощным. Также она будет отлично сочетаться со сладкой и несладкой выпечкой.

Ингредиенты

чернобривцы (цветы)
по вкусу
вода
в зависимости от количества цветов

Процесс приготовления:

  1. Цветы чернобривцев срываем и высушиваем в хорошо проветриваемом помещении, куда не попадают прямые солнечные лучи. Очень важно, чтобы они полностью высушились.
  2. Выкладывам высушенные цветы в кофемолку и хорошо измельчаем в течение 30-40 секунд.
  3. Берем сито с мельчайшими дырочками, высыпаем массу в него и просеиваем мусор (семена, прожилки и т.п.). Просеивать лучше 7-10 раз, с каждым разом будете замечать, что мусора все меньше.
  4. Пересыпаем имеретинский шафран в баночку, закрываем крышкой и используем при необходимости.

Приятного аппетита!

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