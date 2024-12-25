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Как приготовить нежный майонез своими руками: проверенный рецепт без яиц и молока

Время готовки
6 минут
Пищевая ценность на 100 г
337 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
274
Время на прочтение
2 мин
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Как приготовить нежный майонез своими руками: проверенный рецепт без яиц и молока

Домашний майонез без яиц и молока / Фото: pixabay.com

Многие салаты и блюда приобретают более насыщенный вкус благодаря майонезу, но что делать, если вы вегетарианец или соблюдаете пост? В этой статье вы узнаете, как приготовить постный майонез дома.

Классический домашний майонез готовится на основе сырых яичных желтков и подсолнечного масла, что при взбивании блендером позволяет получить необходимую консистенцию соуса. Лимонный сок добавляет кислинку и помогает продлить срок хранения, а горчица, соль и черный перец обеспечивают насыщенный вкус.

Однако для исключивших из рациона ингредиенты животного происхождения возникает вопрос: как приготовить майонез без яиц?

Ингредиенты

рассол от консервированного зеленого горошка
80 мл
яблочный уксус
1 ч. кровати
сахар
1 час. кровати
соль
1 час. кровати
оливковое масло
200 мл
сладкая горчица
1 ч. ложка

Процесс приготовления:

  1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Слейте жидкость из консервированного горошка, а сам горошек используйте по необходимости. Вылейте жидкость в миску, добавьте сахар, соль и яблочный уксус. Если хотите, яблочный уксус можно заменить лимонным соком.
  2. Взбейте ингредиенты погружным блендером в течение двух минут. Затем, постепенно добавляя растительное масло тонкой струей, продолжайте взбивать еще 3-4 минуты. Когда смесь станет более светлой, увеличится в объеме и приобретет консистенцию жидкой сметаны, майонез будет готов.
  3. Добавьте горчицу в полученную массу и еще раз взбейте блендером до однородности. Если хотите, можете добавить немного куркумы для цвета или других специй по вкусу, но только в виде мелкого порошка, чтобы майонез оставался однородным. Поместите в холодильник на час – и соус готов.

Приятного аппетита!

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