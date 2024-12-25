Многие салаты и блюда приобретают более насыщенный вкус благодаря майонезу, но что делать, если вы вегетарианец или соблюдаете пост? В этой статье вы узнаете, как приготовить постный майонез дома.

Классический домашний майонез готовится на основе сырых яичных желтков и подсолнечного масла, что при взбивании блендером позволяет получить необходимую консистенцию соуса. Лимонный сок добавляет кислинку и помогает продлить срок хранения, а горчица, соль и черный перец обеспечивают насыщенный вкус.

Однако для исключивших из рациона ингредиенты животного происхождения возникает вопрос: как приготовить майонез без яиц?

Ингредиенты рассол от консервированного зеленого горошка 80 мл яблочный уксус 1 ч. кровати сахар 1 час. кровати соль 1 час. кровати оливковое масло 200 мл сладкая горчица 1 ч. ложка

Процесс приготовления:

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Слейте жидкость из консервированного горошка, а сам горошек используйте по необходимости. Вылейте жидкость в миску, добавьте сахар, соль и яблочный уксус. Если хотите, яблочный уксус можно заменить лимонным соком. Взбейте ингредиенты погружным блендером в течение двух минут. Затем, постепенно добавляя растительное масло тонкой струей, продолжайте взбивать еще 3-4 минуты. Когда смесь станет более светлой, увеличится в объеме и приобретет консистенцию жидкой сметаны, майонез будет готов. Добавьте горчицу в полученную массу и еще раз взбейте блендером до однородности. Если хотите, можете добавить немного куркумы для цвета или других специй по вкусу, но только в виде мелкого порошка, чтобы майонез оставался однородным. Поместите в холодильник на час – и соус готов.

Приятного аппетита!