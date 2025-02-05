Как сделать домашний майонез без яиц: простой и полезный рецепт

Для приготовления этого соуса вам понадобятся доступные продукты, которые есть на каждой кухне.

Домашний майонез без яиц – это идеальное решение для тех, кто придерживается вегетарианского или веганского питания, имеет аллергию на яйца или просто хочет попробовать что-нибудь новое. Этот майонез выходит нежным, вкусным и может использоваться как универсальный соус.

Способ приготовления

Ингредиенты:

молоко (100 мл)

растительное масло (200 мл)

горчица (1 чайная ложка)

лимонный сок (1 столовая ложка)

сахар (0,5 чайной ложки)

соль (0,5 чайной ложки)

Приготовление:

В стакан для блендера выливаем молоко. Для приготовления майонеза без яиц оно должно быть комнатной температуры. В любом случае нельзя использовать горячее или теплое молоко – так можно просто испортить продукты.

Окунаем на дно чаши блендер и начинаем сбивать майонез до тех пор, пока он не загустеет.

Затем добавляем сахар, соль, горчицу и лимонный сок. Важный момент – в этом рецепте нужно использовать обычную острую горчицу, чтобы получился именно майонез, а не другой соус. Еще раз тщательно взбиваем – и домашний майонез готов.

Ранее мы писали, как приготовить горячий шоколад дома. Об этом читайте в новости.

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