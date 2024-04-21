Лучший соус для мяса: лимоны и масло — и получится вкусняшка

Чтобы мясо было по-настоящему вкусным, лучше подавать его с соусом. Существуют разные рецепты, но если вы хотите удивить гостей, приготовьте соус к мясу из лимонов.
Кулинары утверждают, что с таким необычным соусом мясо или рыба будут вкушать втрое лучше. Такой рецепт готовят в самых лучших ресторанах. Попытайтесь и вы.
Ингредиенты
- лимоны (на сок)
- 2-3 шт
- цедра лимона
- 1 шт
- мед
- 2 столовые ложки
- соевый соус
- 2 столовые ложки
- оливковое масло
- 2 столовые ложки
- чеснок
- 2 зубчика
- соль и перец
- по вкусу
- крахмал
- 1 чайная кровать
Процесс приготовления:
- Соедините в небольшой кастрюле сок лимонов, цедру, мед, соевый соус, раздавленные зубчики чеснока и оливковое масло. Получившуюся смесь нужно разогреть на умеренном огне и подождать, чтобы мед растворился, а соус стал однородным. При этом нужно постоянно помешивать. Добавьте перец и соль по вкусу.
- Чтобы сгустить соус, возьмите крахмал и разведите в небольшом количестве воды. Добавьте к соусу и хорошо размешайте, продолжайте готовить, пока он не загустеет.
- Перед подачей на стол дайте немного остыть.
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