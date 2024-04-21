Категория
Соусы и заправки
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Лучший соус для мяса: лимоны и масло — и получится вкусняшка

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
56 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
342
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Лучший соус для мяса: лимоны и масло — и получится вкусняшка

Рецепт соуса к мясу из лимонов / Фото: Unsplash

Чтобы мясо было по-настоящему вкусным, лучше подавать его с соусом. Существуют разные рецепты, но если вы хотите удивить гостей, приготовьте соус к мясу из лимонов.

Кулинары утверждают, что с таким необычным соусом мясо или рыба будут вкушать втрое лучше. Такой рецепт готовят в самых лучших ресторанах. Попытайтесь и вы.

Ингредиенты

лимоны (на сок)
2-3 шт
цедра лимона
1 шт
мед
2 столовые ложки
соевый соус
2 столовые ложки
оливковое масло
2 столовые ложки
чеснок
2 зубчика
соль и перец
по вкусу
крахмал
1 чайная кровать

Процесс приготовления:

  1. Соедините в небольшой кастрюле сок лимонов, цедру, мед, соевый соус, раздавленные зубчики чеснока и оливковое масло. Получившуюся смесь нужно разогреть на умеренном огне и подождать, чтобы мед растворился, а соус стал однородным. При этом нужно постоянно помешивать. Добавьте перец и соль по вкусу.
  2. Чтобы сгустить соус, возьмите крахмал и разведите в небольшом количестве воды. Добавьте к соусу и хорошо размешайте, продолжайте готовить, пока он не загустеет.
  3. Перед подачей на стол дайте немного остыть.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация