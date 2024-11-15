Категория
Соусы и заправки
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Рецепт домашнего майонеза без яиц: минимум ингредиентов, но максимум вкуса

Время готовки
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
571 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
714
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рецепт домашнего майонеза без яиц: минимум ингредиентов, но максимум вкуса

Как приготовить домашний майонез без яиц / Фото: Фото из открытых источников

Для его приготовления вам также понадобятся стакан и погружной блендер.

Классический майонез содержит яйца, растительное масло и другие ингредиенты, но вы можете приготовить дома вкусный и постный вариант без использования яиц. Пользователь TikTok под ником @tanya_akopyan поделился простым рецептом.

Ингредиенты

молоко
100 мл
растительное масло без запаха
200 мл
лимонный сок
2 ст. ложки
горчица
1 ч. ложка
соль
0,5 ч. ложки
сахар
1,5 ч. ложки

Процесс приготовления:

  1. В стакан налейте молоко (комнатной температуры), добавьте растительное масло, лимонный сок (можно заменить уксусом 9%), сахар, горчицу и соль.
  2. С помощью блендера взбейте все ингредиенты до получения густой массы, похожей на сметану.

Домашний майонез без яиц получается очень вкусным и подходит к любым салатам. Но помните, что его нельзя долго хранить в холодильнике.

Похожие темы:

Следующая публикация