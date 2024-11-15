Рецепт домашнего майонеза без яиц: минимум ингредиентов, но максимум вкуса

Для его приготовления вам также понадобятся стакан и погружной блендер.

Классический майонез содержит яйца, растительное масло и другие ингредиенты, но вы можете приготовить дома вкусный и постный вариант без использования яиц. Пользователь TikTok под ником @tanya_akopyan поделился простым рецептом.

Ингредиенты молоко 100 мл растительное масло без запаха 200 мл лимонный сок 2 ст. ложки горчица 1 ч. ложка соль 0,5 ч. ложки сахар 1,5 ч. ложки

Процесс приготовления:

В стакан налейте молоко (комнатной температуры), добавьте растительное масло, лимонный сок (можно заменить уксусом 9%), сахар, горчицу и соль. С помощью блендера взбейте все ингредиенты до получения густой массы, похожей на сметану.

Домашний майонез без яиц получается очень вкусным и подходит к любым салатам. Но помните, что его нельзя долго хранить в холодильнике.