Рецепт домашнего майонеза без яиц: минимум ингредиентов, но максимум вкуса

Для его приготовления вам также понадобятся стакан и погружной блендер.
Классический майонез содержит яйца, растительное масло и другие ингредиенты, но вы можете приготовить дома вкусный и постный вариант без использования яиц. Пользователь TikTok под ником @tanya_akopyan поделился простым рецептом.
Ингредиенты
- молоко
- 100 мл
- растительное масло без запаха
- 200 мл
- лимонный сок
- 2 ст. ложки
- горчица
- 1 ч. ложка
- соль
- 0,5 ч. ложки
- сахар
- 1,5 ч. ложки
Процесс приготовления:
- В стакан налейте молоко (комнатной температуры), добавьте растительное масло, лимонный сок (можно заменить уксусом 9%), сахар, горчицу и соль.
- С помощью блендера взбейте все ингредиенты до получения густой массы, похожей на сметану.
Домашний майонез без яиц получается очень вкусным и подходит к любым салатам. Но помните, что его нельзя долго хранить в холодильнике.