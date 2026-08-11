Рецепт домашней аджики без варки, без стерилизации.

Аджика без варки

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Приготовление ароматной сырой аджики по этому проверенному годам рецепту не требует термической обработки, а само блюдо получается настолько вкусным, что съедается мгновенно. Рецепт рассчитан на 4 баночки объемом по пол-литра каждая.

Ингредиенты

Красный сладкий перец — 2 кг.

Очищенный чеснок — 1 стакан объемом 250 миллилитров или 200 граммов

Красный острый перец — 5 штук

Соль без горки — 2 столовые ложки

Сахар без горки — 8 столовых ложек

Пошаговый процесс приготовления

Прежде всего, необходимо тщательно подготовить овощи для будущей заготовки. Ярко-красный болгарский перец тщательно очистить от плодоножек, семян и внутренних перегородок, поскольку для этого рецепта подходит исключительно сладкий перец насыщенного красного цвета.

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У острого перца аккуратно удалить только плодоножку, оставляя семена внутри для достижения нужной остроты в зависимости от собственных предпочтений.

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Очистить чеснок, отмерив необходимое количество стаканом или взвесив около 200 граммов.

Подготовленный болгарский перец, острый перец вместе с семенами и очищенный чеснок перекрутить через мясорубку, используя мелкую решетку.

Добавить в извращенную овощную массу соль, сахар и уксус, после чего все тщательно перемешать до однородного состояния.

Оставить смесь при комнатной температуре примерно на 2 часа, чтобы кристаллы соли и сахара полностью растворились.

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По истечении этого времени готовая густая, ароматная и богатая витаминами аджика разливается по чистым сухим баночкам, заполняя их до самого верха.

Готовую заготовку следует хранить исключительно в холодильнике, где она отлично хранится в течение минимум полугода благодаря консервирующим свойствам перца и чеснока.

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