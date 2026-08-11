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- Соусы и заправки
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Рецепт домашней аджики без варки, без стерилизации.
Сырая аджика без варки: витаминная приправа к мясу и гарнирам.
Приготовление ароматной сырой аджики по этому проверенному годам рецепту не требует термической обработки, а само блюдо получается настолько вкусным, что съедается мгновенно. Рецепт рассчитан на 4 баночки объемом по пол-литра каждая.
Ингредиенты
Красный сладкий перец — 2 кг.
Очищенный чеснок — 1 стакан объемом 250 миллилитров или 200 граммов
Красный острый перец — 5 штук
Соль без горки — 2 столовые ложки
Сахар без горки — 8 столовых ложек
Пошаговый процесс приготовления
Прежде всего, необходимо тщательно подготовить овощи для будущей заготовки. Ярко-красный болгарский перец тщательно очистить от плодоножек, семян и внутренних перегородок, поскольку для этого рецепта подходит исключительно сладкий перец насыщенного красного цвета.
У острого перца аккуратно удалить только плодоножку, оставляя семена внутри для достижения нужной остроты в зависимости от собственных предпочтений.
Очистить чеснок, отмерив необходимое количество стаканом или взвесив около 200 граммов.
Подготовленный болгарский перец, острый перец вместе с семенами и очищенный чеснок перекрутить через мясорубку, используя мелкую решетку.
Добавить в извращенную овощную массу соль, сахар и уксус, после чего все тщательно перемешать до однородного состояния.
Оставить смесь при комнатной температуре примерно на 2 часа, чтобы кристаллы соли и сахара полностью растворились.
По истечении этого времени готовая густая, ароматная и богатая витаминами аджика разливается по чистым сухим баночкам, заполняя их до самого верха.
Готовую заготовку следует хранить исключительно в холодильнике, где она отлично хранится в течение минимум полугода благодаря консервирующим свойствам перца и чеснока.