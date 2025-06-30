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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Соусы и заправки
Количество просмотров
1183
Время на прочтение
1 мин

Самый вкусный соус под шашлык: всего 10 минут — и закуска готова

Предлагаем попробовать вкуснейший соус из томатов, который идеально сочетается с шашлыком или просто мясом.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 46 мин.
Пищевая ценность на 100 г
70 ккал
Рецепт вкуснейшего соуса под шашлык

Рецепт вкуснейшего соуса под шашлык / © Pixabay

Рецепт очень прост в приготовлении. Вы потратите всего 10 минут, но гости скажут вам за это “спасибо”.

Ингредиенты

томаты
500 г
томаты (для заливки)
2 шт.
сладкий перец
1 шт.
соль
1 ч. ложки
чеснок
3 зубчики
сахар
1 ст. ложки
масло
3 ст. ложки
черный молотый перец
щепотка
зелень (любая)
пучок

Процесс приготовления:

  1. Помидоры порезать на 4 части (если большие, можно на 6). Положить в миску.

  2. В чаше блендера смешать 2 помидора, 1 сладкий перец, зубчики чеснока, любимую зелень, сахар, соль, растительное масло и черный молотый перец.

  3. Соус влить в помидоры, хорошо перемешать. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 1,5-2 часа в холодильнике.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
1183
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