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- Категория
- Соусы и заправки
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Самый вкусный соус под шашлык: всего 10 минут — и закуска готова
Предлагаем попробовать вкуснейший соус из томатов, который идеально сочетается с шашлыком или просто мясом.
Рецепт очень прост в приготовлении. Вы потратите всего 10 минут, но гости скажут вам за это “спасибо”.
Ингредиенты
- томаты
- 500 г
- томаты (для заливки)
- 2 шт.
- сладкий перец
- 1 шт.
- соль
- 1 ч. ложки
- чеснок
- 3 зубчики
- сахар
- 1 ст. ложки
- масло
- 3 ст. ложки
- черный молотый перец
- щепотка
- зелень (любая)
- пучок
Процесс приготовления:
Помидоры порезать на 4 части (если большие, можно на 6). Положить в миску.
В чаше блендера смешать 2 помидора, 1 сладкий перец, зубчики чеснока, любимую зелень, сахар, соль, растительное масло и черный молотый перец.
Соус влить в помидоры, хорошо перемешать. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 1,5-2 часа в холодильнике.
Приятного аппетита!