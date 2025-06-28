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- Соусы и заправки
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Соус релиш с огурцами и специями — малоизвестный украинцам, но чрезвычайно популярный в США
Релиш — это приправа или соус, состоящий из очень мелко нарезанных овощей или фруктов. Их маринуют в смеси из специй, сахара и уксуса.
Чаще всего соус релиш используют как дополнение к бургерам, хотдогам, сэндвичам и другим блюдам с мясом.
Ингредиенты
- большой огурец (без семян)
- 3 шт.
- белая луковица
- 2 шт.
- красный сладкий перец
- 1 шт.
- зеленый сладкий перец
- 1 шт.
- соль
- 2 ст. ложки
- яблочный уксус
- 1 стакан
- сахар
- ¾ стакана
- горчичное семя
- 2 ч. ложки
- семена сельдерея
- 2 ч. ложки
Процесс приготовления:
Нарежьте огурцы, лук и болгарский перец мелкими кусочками.
Посолите овощную смесь и оставьте настаиваться на пол часа, после чего хорошо промойте водой и тщательно отожмите лишнюю жидкость.
В кастрюле соедините уксус, сахар и пряности, поставьте на огонь и доведите до кипения.
Добавьте подготовленные овощи, варите все вместе около 10 минут.
Горячий соус разложите по стерилизованным банкам и плотно закрутите крышками.
Приятного аппетита!