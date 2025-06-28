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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Соусы и заправки
Количество просмотров
350
Время на прочтение
1 мин

Соус релиш с огурцами и специями — малоизвестный украинцам, но чрезвычайно популярный в США

Релиш — это приправа или соус, состоящий из очень мелко нарезанных овощей или фруктов. Их маринуют в смеси из специй, сахара и уксуса.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
76 ккал
Соус релиш: рецепт

Соус релиш: рецепт / © unsplash.com

Чаще всего соус релиш используют как дополнение к бургерам, хотдогам, сэндвичам и другим блюдам с мясом.

Ингредиенты

большой огурец (без семян)
3 шт.
белая луковица
2 шт.
красный сладкий перец
1 шт.
зеленый сладкий перец
1 шт.
соль
2 ст. ложки
яблочный уксус
1 стакан
сахар
¾ стакана
горчичное семя
2 ч. ложки
семена сельдерея
2 ч. ложки

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте огурцы, лук и болгарский перец мелкими кусочками.

  2. Посолите овощную смесь и оставьте настаиваться на пол часа, после чего хорошо промойте водой и тщательно отожмите лишнюю жидкость.

  3. В кастрюле соедините уксус, сахар и пряности, поставьте на огонь и доведите до кипения.

  4. Добавьте подготовленные овощи, варите все вместе около 10 минут.

  5. Горячий соус разложите по стерилизованным банкам и плотно закрутите крышками.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
350
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