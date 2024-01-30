Соус "Тартар": рецепт отличного дополнения к холодным закускам

Соус «Тартар», приготовленный в домашних условиях - отличное дополнение к холодным закускам, мясу, рыбе и морепродуктам, подчеркивающий вкус блюда. Для приготовления нужно в чашу блендера заложить все ингредиенты, взбить и дать настояться.