Соус "Тартар": рецепт отличного дополнения к холодным закускам

Соус «Тартар», приготовленный в домашних условиях - отличное дополнение к холодным закускам, мясу, рыбе и морепродуктам, подчеркивающий вкус блюда. Для приготовления нужно в чашу блендера заложить все ингредиенты, взбить и дать настояться.
Ингредиенты
- маринованные огурцы
- 2 шт.
- укроп
- 2 веточки
- лук зеленый
- 3 пера
- чеснок
- 2 зубчика
- йогурт
- 100 г
- сметана
- 100 г
- соль
- В чашу блендера влейте йогурт и сметану. Добавьте полтора нарезанных огурца, укроп, лук, чеснок и соль. Все перебейте до однородной массы.
- Оставшуюся часть огурца мелко нарежьте и выложите в соус. Перемешайте. Перед подачей дайте ему настояться 20 минут.
Советы:
- Йогурт используйте без добавок, а сметану любой жирности.
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