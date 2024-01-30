Категория
Соусы и заправки
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Соус "Тартар": рецепт отличного дополнения к холодным закускам

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
464 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
495
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Соус "Тартар": рецепт отличного дополнения к холодным закускам

Соус "Тартар" / Фото: Credits

Соус «Тартар», приготовленный в домашних условиях - отличное дополнение к холодным закускам, мясу, рыбе и морепродуктам, подчеркивающий вкус блюда. Для приготовления нужно в чашу блендера заложить все ингредиенты, взбить и дать настояться.

Ингредиенты

маринованные огурцы
2 шт.
укроп
2 веточки
лук зеленый
3 пера
чеснок
2 зубчика
йогурт
100 г
сметана
100 г
соль
  1. В чашу блендера влейте йогурт и сметану. Добавьте полтора нарезанных огурца, укроп, лук, чеснок и соль. Все перебейте до однородной массы.
  2. Оставшуюся часть огурца мелко нарежьте и выложите в соус. Перемешайте. Перед подачей дайте ему настояться 20 минут.

Советы:

  • Йогурт используйте без добавок, а сметану любой жирности.

Читайте также:

Быстрый и сытный завтрак: утренний сэндвич с тунцом – Рецепты Сниданка с 1+1

Быстрый и сытный завтрак: утренний сэндвич с тунцом – Рецепты Сниданка с 1+1

Похожие темы:

Следующая публикация