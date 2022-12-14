Спасут от похмелья: ученые подтвердили особое свойство яиц

В народе о яйцах как средстве от похмелья известно уже давно. Но теперь эксперты подтвердили, что такой метод действительно действенен. Как быстро избавиться от похмелья с помощью яиц — читайте в материале ТСН.ua.

В преддверии зимних праздников в CambridgeLive опубликовали теорию руководителя специализированной компании по хранению вина Elite Wine Refrigeration Каллума Дули, как быстро избавиться от похмелья.

Разнообразные алкогольные напитки, в том числе и вино, вызывают похмелье, нарушая качество сна и обезвоживая организм. Алкоголь, по сути, является токсином. Поэтому когда он попадает в организм, тот начинает его активно выводить. Однако существуют определенные подходы, которые помогут вам избежать неприятных ощущений с утра после вечеринки.

В том, каким будет ваше самочувствие после употребления алкоголя, значительную роль играет желудочная кислота. Поэтому, по словам Дули, очень важно правильно беспокоиться о своем пищеварении. Например, эксперты советуют не употреблять сладкую пищу до и после того, как вы будете пить вино или другие алкогольные напитки. Ведь вино само по себе повлечет за собой резкое повышение уровня сахара в крови.

Почему нужно употреблять яйца, чтобы избавиться от похмелья? Всё очень просто. В их состав входят аминокислоты, в частности авидин, помогающие расщеплять ацетальдегид. Они также содержат минералы и полезные вещества, которые наладят работу желудка.

Когда организм расщепляет алкоголь, начинает производить именно такое химическое соединение как ацетальдегид. Она может вредить здоровью, поэтому благодаря яйцам организм сможет быстрее восстановиться.

Как правильно потреблять яйца от похмелья

Лучше всего помогают от похмелья именно сырые яйца. Их нужно пить натощак с утра после вечеринки, когда вы чувствуете симптомы алкогольной интоксикации.

Также эксперты говорят, что этот продукт может помочь вообще не почувствовать похмелье, если выпить хотя бы одно яйцо в течение нескольких часов или даже во время бурной вечеринки.

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