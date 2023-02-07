Становится ядом во время нагревания: этот и другие мифы о меде

Мед – довольно популярный продукт. Поэтому существует немало мифов о нем. К примеру, что нагретый мед превращается в яд. Читайте в материале ТСН.ua о самых популярных мифах, касающихся этого продукта.

Миф 1: во время нагревания станет ядовитым

Хотя, по словам доктора медицинских наук Петра Карпенко, во время нагревания до 60 градусов и выше мед теряет свои ферменты. А они его наивысшая биологическая ценность. Однако в яд он не превращается. Поэтому можете смело класть любимый подсластитель в чай.

Миф 2: лучше есть жидкий мед, чем засахаренный

Кристаллизация меда – естественный процесс. То есть, этот продукт не может постоянно находиться в жидком состоянии. Дольше редким остается майский мед, который считают самым дорогим и полезным.

А еще кристаллизация меда – это доказательство его высокого качества. По мнению Петра Карпенко, при его созревании (т.е. кристаллизации) повышается биологическая активность продукта.

Миф 3: у меда нет срока годности

Мед считается естественным консервантом. Он долгое время не портится и может использоваться в течение 10 лет при хранении в правильных условиях. С течением времени происходит кристаллизация меда, поэтому он долго остается в хорошем состоянии.

Однако это не означает, что мед не имеет срока годности. По словам Петра Карпенко, мед может окисляться. Особенно если в банке будет содержаться много воздуха. В этом случае он потеряет все свои полезные свойства.

То есть, если полностью изолировать лакомство от воздействия воздуха, срок годности может быть действительно долгим (до 2 тысяч лет). К примеру, именно столько мед хранился в гробнице Тутанхамона. Ученые обнаружили, что этот продукт остался полностью пригодным к употреблению.

Миф 4: поддельный мед легко заметить

Существует немало способов, как выявить, перед вами ли поддельный мед, или нет. Например, взять кусок черного хлеба и растереть на поверхности немного меда. Если это настоящий мед, будет ощутимо небольшое царапание.

Однако на глаз понять, что продукт поддельный, невозможно. Нужно попробовать его по вкусу. Если ощутимая горчинка – перед вами настоящий продукт.

Миф 5: мед можно использовать как лекарство

Пчелиные продукты достаточно полезны, но только в качестве добавления. Лечебные свойства были обнаружены только в прополисе, который даже использовался во время войны. Также в лечении иногда используют воск. А вот все остальные продукты, включая мед, оказывают лишь профилактическое действие.

Хотя, по словам Петра Карпенко, в меде немало минералов и витаминов, однако они не могут стать полноценным заменителем медицинских препаратов.

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