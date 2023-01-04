Сыр или сырный продукт: простые советы, которые помогут отличить

На прилавках магазинов можно встретить множество разнообразных сыров и сырных изделий. Это не одно и то же. И разница не только в цене. ТСН.ua рассказывает, как отличить сыр и сырный продукт.

Понять, что перед вами настоящий сыр, а не подделка, не так уж трудно. Главное, знать несколько важных критериев.

Настоящий сыр – из чего его изготовляют

Сыры производят из молока овец, коров, коз и т.д. Различные виды сыра отличаются еще и способом обработки, использованными добавлениями (плесень, бактерии, ферменты).

Консистенция и вкус сыра зависят от того, какое молоко используется, сколько времени выдерживается продукт, в каком регионе его изготовляют. Но основными ингредиентами любого сыра являются:

соль;

молоко;

бактерии;

сычужный фермент.

Настоящий сыр пользуется здоровьем, ведь является прекрасным источником белков, здоровых жиров и витаминов группы В. Также в его состав входят разнообразные минералы, а именно цинк, фосфор, магний, калий, кальций, селений.

А вот сырный продукт производится из дешевых компонентов, которые еще и часто некачественны. Поэтому его польза для организма сомнительна.

Как отличить сыр и сырный продукт: все достаточно просто

Некоторые сорта настоящего сыра стоят очень дорого. Все потому, что для изготовления 100 г такого продукта требуется около 10 литров качественного молока. Поэтому, если вы хотите отличить сыр и сырный продукт, стоит запомнить несколько правил:

обращайте внимание на ценник – сырный продукт всегда в разы дешевле настоящего сыра;

– сырный продукт всегда в разы дешевле настоящего сыра; внимательно прочтите этикетку — надписи часто "говорят", что именно перед вами;

— надписи часто "говорят", что именно перед вами; изучайте составляющие – как определить качество сыра? Посмотреть на список ингредиентов, он должен быть небольшим. А вот в сырных продуктах часто можно найти разнообразные нежелательные добавления: консерванты, эмульгаторы, растительные масла, сахар и т.д.

Также следует проверить ингредиенты на наличие заменителей молочного жира. Такие производители используют только в сырных продуктах.