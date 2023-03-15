Так нужно или нет мыть яйца: ни в коем случае не делайте этого

Нужно ли мыть яйца перед тем, как положить в холодильник читайте в материале ТСН.ua

Яйцо – один из самых популярных и полезных продуктов для ежедневного употребления. В то же время яйца могут быть заражены и содержать сальмонеллу, следствием которой могут быть диарея, лихорадка, рвота и желудочные спазмы. Чтобы уберечься от этого многие люди моют яйца.

Нужно ли мыть яйца

В общем, яйца мыть перед хранением не нужно. Потому что во время мытья вы удалите защитную кутикулу, которая называется муцином. Если смыть муцин, защищающий пористую поверхность скорлупы, в яйца могут проникнуть бактерии и микробы.

По мнению экспертов кутикула, если с яйцами "вести" себя правильно, защищает продукт не только бактерий, но и вообще загрязнений и от обезвоживания.

В докладе комиссии Совета об изменениях в потреблении, мытье и маркировке яиц указано, что инфекция может попадать в яйцо из-за инфекции яичников или яйцевода кур и через скорлупу из птичьего помета или пыли, которые есть в гнезде.

Мытье яиц не поможет, если они уже инфицированы, если нет - может увеличить риск более сильной хрупкости яйца и загрязнения его содержимого.

Поэтому, если мыть яйца, это лишь увеличит риск его загрязнения через его скорлупу.

Поэтому мыть яйца перед тем, как положить их в холодильник, нельзя. Если сразу потреблять яйцо, его следует помыть, чтобы защититься от потенциальных инфекций.

Что делать с яйцами, чтобы хранить их, если яйца грязные?

Можно просто уложить их в холодильник и после этого помыть руки. А можно перед этим протереть яйца влажной тканью.

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