Только один ингредиент: как сделать, чтобы гречка во время варки не пригорала

Если вы хотите узнать, как варить гречку, чтобы она не пригорала, вам понадобится всего-навсего один ингредиент. Какой именно читайте в материале ТСН.ua.

Даже гречку, которая считается достаточно простой крупой в приготовлении, не всегда выходит приготовить без проблем. Если она часто получается у вас после варки горькой, сухой, не рассыпается и пригорает до дна кастрюли, необходимо запомнить и добавлять во время приготовления только один ингредиент.

Речь идет об обычной пищевой соде. Почему этот продукт поможет получить вкусную и рассыпчатую гречку, которая не будет пригорать? Все дело в его свойствах:

помогает устранить возможность пригорания;

придает крупе пышную и воздушную консистенцию;

нейтрализует слишком специфический запах гречки, который не каждому нравится;

очищает зернышки крупы от чешуек и мусора, которые выталкиваются на поверхность, если варить гречку в воде с содой.

Однако нужно также знать, как правильно добавлять соду, чтобы не испортить блюдо. Сначала нужно варить гречку классическим способом до полуготовности. Когда зернышки уже начнут разбухать, добавить немного соды (пригодится буквально на кончике ножа). Если увидите на поверхности воды мусор или чешуйку, их нужно сразу убрать ложкой.