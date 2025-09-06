ТОП-10 блюд из тыквы: от супа до запеканки

ТОП-10 блюд из тыквы / © Pixabay

Его нежная текстура, природная сладость и польза для здоровья делают тыкву желанным гостем на вашем столе. Мы подготовили ТОП-10 блюд из тыквы, которые обязательно следует попробовать.

Крем-суп из тыквы

Классика, которую любят все. Густой, нежный, слегка сладковатый суп легко готовится: тыкву варят с луком, морковью и картофелем, затем сбивают в блендере в кремовую текстуру. Добавляем специи — имбирь, мускатный орех, немного сливок — и блюдо готово.

Совет: подавайте с гренками или семенами тыквы для хрустящего эффекта.

Тыквенный пирог

Самый популярный десерт осени. Тонкое тесто, нежная начинка из пюре тыквы, яиц, меда и корицы — идеальная комбинация. Пирог можно украсить взбитыми сливками или карамелью.

Печеная тыква с медом и специями

Простое и невероятно ароматное блюдо. Нарезанную кубиками тыкву запекают в духовке с медом, корицей и оливковым маслом. Выходит сладкий, карамелизированный гарнир или самостоятельный десерт.

Тыквенная каша

Завтрак согревает и добавляет энергии. Тыкву варят до мягкости, а затем смешивают с крупой — рисом, овсянкой или пшеном. Добавляют сливочное масло, мед, орехи и изюм.

Тыквенная запеканка

Легкая, нежная и сытная. Тыквенное пюре смешивают с яйцами, мукой или манкой, добавляют сахар и специи, а затем запекают до золотистой корочки. Можно подать в качестве десерта или на завтрак.

Тыква в карри

Восточная нотка на столе. Кубики тыквы тушат в томатном соусе с кокосовым молоком и карри. Блюдо получается ароматной, нежной и прекрасно сочетается с рисом или лавашем.

Тыквенные блины

Сладкие, упругие и ароматные. В тесто добавляют пюре тыквы, немного специй — и на сковородку! Подают с йогуртом, медом или ягодами. Идеальный завтрак для детей и взрослых.

Тыквенное рагу

Соленый вариант для семейного ужина. Тыкву нарезают кубиками и тушат вместе с другими овощами: морковью, перцем, луком, помидорами. Блюдо получается ярким, вкусным и полезным.

Тыквенные чипсы

Легкий и хрустящий снек. Тонко нарезанную тыкву запекают с оливковым маслом и солью. Можно добавить паприку или прованские травы. Идеально заменяет магазинные чипсы.

Тыквенная паста или лазанья

Да-да, тыква отлично подходит даже для итальянских блюд. Тыквенное пюре или ломтики используют как соус или слой в лазаньи. Результат — нежная текстура и необычный, мягкий вкус.

Тыква — это настоящий универсальный ингредиент: она подойдет и для быстрого завтрака, и для праздничного стола. Экспериментируйте со специями, сочетайте его с другими овощами и фруктами, и ваши блюда всегда будут вкусными, яркими и полезными.