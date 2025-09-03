Традиционная польская кухня: какие блюда готовят в стране на каждый день и на праздник

10 самых популярных блюд Польши / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Реклама

Классическая польская кухня сформировалась под мощным влиянием разных культур. В ней легко проследить эхо еврейских, немецких, французских, итальянских и даже татарско-турецких гастрономических традиций.

Польская кухня славится сытностью и любовью к углеводным блюдам. В разных регионах страны издавна особое место занимали яства из муки — от вареников и лапши до пышных пирогов.

Не менее важно было и мясо. Хотя благосостояние семей отличалось: вместо мяса более малоимущие хозяева часто использовали только шкварки, однако в праздничные дни столы всегда украшали щедрые мясные блюда.

Реклама

Традиционные польские яства обычно тяжелые и питательные, однако их вкус покоряет с первой ложки.

Журек

Журек считают настоящим кулинарным символом Польши и одним из самых древних супов страны. Его основа — ржаная закваска, которая придает блюду характерную кислинку. Закваску соединяют с ароматным овощным отваром, щедро приправляют майораном, чесноком, а иногда и хреном для пикантности. Завершающими штрихами становятся ломтики сочной белой колбасы и половинки сваренных вкрутую яиц.

Яжиновая салатка

Если в Украине традиционным новогодним праздничным салатом считают оливье или шубу, то в Польше на праздничном столе обязательно появляется "яжиновая" салатка. Ее особенность в том, что основные ингредиенты — это овощи, оставшиеся после приготовления бульона. В польских семьях ничего не пропадает: каждый кусочек находит свое место во вкусном и полезном блюде.

Фляки

Это традиционное польское блюдо — густой суп из рубцов (желудочных частей жвачных животных, в основном говядины), также хорошо известный в западных регионах Украины. Название "фляки" происходит от польского слова "flaczki", что означает "внутренности".

Реклама

Помидорная зупка

Томатный суп, известный в Польше как "помидорная зупка", занимает второе место по популярности после журека и особенно по вкусу детям. Важно отметить, что это совсем другое блюдо, а не польская версия украинского борща.

Краковский сырник

Это классический польский десерт — пирог из творожной начинки с орехами и изюмом, испеченный на песочной основе и украшенный сверху декоративной решеткой из теста. Особенность блюда — нежная творожная масса с добавлением изюма и апельсиновой цедры, которая сочетается с хрустящим песочным тестом, создавая неповторимый вкус и праздничный вид.

Маковец

Это классический польский рождественский десерт — рулет из дрожжевого теста со сладкой маковой начинкой. Его готовят в разных вариациях, добавляя изюм, орехи, сухофрукты или цукаты. Блюдо является неотъемлемой частью праздничного стола, символизируя обилие и плодородие, и обязательно присутствует на сочельник в польских семьях.

Мазурек со сгущенкой

Это классический польский пасхальный пирог из тонкого песочного коржа, щедро заполненного сладкой начинкой — фруктовой, ореховой или помадочной — и украшенный праздничным декором, часто с пасхальными символами. Эта традиционная выпечка из Мазовии олицетворяет достаток и богатство пасхального стола.

Реклама

Фаворки

Это традиционное польское сладкое печенье, хрустящее и легкое, в форме изящного бантика. Тесто взбивают, тонко раскатывают, нарезают на полоски, делают небольшой надрез и протягивают один конец через него, формируя характерную форму. Фаворки обжаривают во фритюре и обильно присыпают сахарной пудрой. Чаще всего их подают во время маскарадов, на Жирный четверг или Мясопуст.

Польский бигос

Это классическое блюдо польской кухни, для которого используют смесь свежей и квашеной капусты, различные виды мяса, включая колбасу и копчености, а также дополнительные ингредиенты — сухофрукты и грибы. Бигос известен своей питательностью, а его вкус раскрывается максимально после продолжительного тушения и настаивания.

Холодник

Это холодное блюдо, которое очень освежает — вариант холодного борща, который готовят на свекольном отваре, кефире или хлебном квасе. К нему добавляют свежие овощи, прежде всего свеклу и огурцы, ароматную зелень, например укроп и лук, а также вареные яйца, создавая сытный и одновременно легкий вкус.