Тридцать дней без сладкого: что будет с организмом, если на месяц отказаться от сахара

О негативных последствиях употребления сахара на организм можно услышать на каждом шагу. Однако задумывались ли вы, что будет со здоровьем, если отказаться от сладкого на месяц? Читайте об этом в материале ТСН.ua.
На ресурсе Eat This, Not That рассказали, что будет, если отказаться от сахара на 30 дней.
Воздействие сахара на здоровье и организм
Согласно данным от Американской кардиологической ассоциации, в среднем американцы употребляют 77 г добавленного сахара в день. Такие цифры втрое превышают рекомендованную суточную норму для женщин. Для лучшего понимания: в одной чайной ложке содержится 4 г сахара. То есть 77 г – это чуть меньше половины стакана. Также Ассоциация обнаружила, что добавленный сахар чаще всего попадает в организм с закусками, десертами и напитками.
А в издании Harvard Health Publishing сообщалось, что повышенное употребление добавленного сахара может сильно влиять на организм, вызывая как диабет или увеличение веса, так и проблемы с печенью. Также из-за чрезмерного количества добавленного сахара повышается уровень триглицеридов, связанных с повышенным риском сердечных заболеваний. Данные некоторых исследований показали, что из-за сахара увеличивается риск развития некоторых видов рака и снижаются когнитивные функции организма.
Если отказаться от сахара всего-навсего на один месяц, можно увидеть невероятные изменения в организме. От уменьшения ощущения тревоги до улучшения здоровья кишечника.
Что будет, если отказаться от сахара на 30 дней
- Уменьшение воспаления в организме — исследования, проведенные в 2006 году, показали, что сахар может быть связан с появлением различных воспалительных процессов в организме. Если научиться жить без него, количество этих состояний можно значительно снизить.
- Снижение риска развития рака – в 2020 году экспертами было установлено, что употребление сахара связано с развитием некоторых видов рака. В частности, рак молочной железы. По словам врача Эллисон Таллман, сахар "кормит" раковые клетки.
- Увеличение энергии – также врач уверяет, что рафинированный сахар, который чаще всего содержится в разнообразных обработанных продуктах (печенье, пирожные и т.п.) может вызвать ощущение вялости. Если отказаться от этих продуктов хотя бы на месяц, организм будет производить больше энергии.
- Улучшение работы кишечника Если не есть сахар 30 дней, можно почувствовать значительное улучшение пищеварения и устранение проблемы вздутия живота. Также отказ помогает сбалансировать количество хороших бактерий. Диетолог Дженни Аскью объясняет, что рафинированные углеводы и сахар питают вредные бактерии, что негативно влияет на пищеварение.
- Улучшение состояния зубов – согласно Healthy Food Americaу взрослых, ежедневно употребляющих 1-2 сладких напитков, на 30% чаще появляются проблемы с зубами, чем у тех, кто этого не делает.
- Уменьшение риска появления депрессии — если отказаться от добавленного сахара на месяц, это положительно повлияет также и на ум. Согласно исследованиям, более высокое употребление сахара в рационе приводит к повышению риска развития депрессии. В 2019 году также провели отдельное исследование, которое показало, что диета с высоким уровнем сахара приводит к нейробиологическим изменениям функций мозга, появлению тревоги и изменению эмоционального состояния.
- Уменьшение риска развития диабета – в издании PLOS ONE недавно было опубликовано исследование, по данным которого было обнаружено, что "увеличение сахара в продуктах питания населения было связано с более высоким уровнем диабета 2 типа, независимо от уровня ожирения". Еще одно исследование показало, что употребление всего одного сладкого напитка в день увеличивает риск диабета независимо от веса человека или уровня висцерального жира.
- Улучшение кожи — недавно во Франции было проведено исследование, в котором приняли участие более 24 тысяч взрослых. Оно помогло понять, влияют ли пищевые привычки на появление у человека прыщей. Как оказалось, если есть много сахара, жиров и продуктов животного происхождения, количество прыщей действительно будет расти. Итак, если вы хотите очистить свою кожу, отказ от сахара хотя бы на один месяц может помочь вам.
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