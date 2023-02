Тридцать дней без сладкого: что будет с организмом, если на месяц отказаться от сахара

На ресурсе Eat This, Not That рассказали, что будет, если отказаться от сахара на 30 дней.

Воздействие сахара на здоровье и организм

Согласно данным от Американской кардиологической ассоциации, в среднем американцы употребляют 77 г добавленного сахара в день. Такие цифры втрое превышают рекомендованную суточную норму для женщин. Для лучшего понимания: в одной чайной ложке содержится 4 г сахара. То есть 77 г – это чуть меньше половины стакана. Также Ассоциация обнаружила, что добавленный сахар чаще всего попадает в организм с закусками, десертами и напитками.

А в издании Harvard Health Publishing сообщалось, что повышенное употребление добавленного сахара может сильно влиять на организм, вызывая как диабет или увеличение веса, так и проблемы с печенью. Также из-за чрезмерного количества добавленного сахара повышается уровень триглицеридов, связанных с повышенным риском сердечных заболеваний. Данные некоторых исследований показали, что из-за сахара увеличивается риск развития некоторых видов рака и снижаются когнитивные функции организма.

Если отказаться от сахара всего-навсего на один месяц, можно увидеть невероятные изменения в организме. От уменьшения ощущения тревоги до улучшения здоровья кишечника.

Что будет, если отказаться от сахара на 30 дней

Уменьшение воспаления в организме — исследования, проведенные в 2006 году, показали, что сахар может быть связан с появлением различных воспалительных процессов в организме. Если научиться жить без него, количество этих состояний можно значительно снизить. Снижение риска развития рака – в 2020 году экспертами было установлено, что употребление сахара связано с развитием некоторых видов рака. В частности, рак молочной железы. По словам врача Эллисон Таллман, сахар "кормит" раковые клетки. Увеличение энергии – также врач уверяет, что рафинированный сахар, который чаще всего содержится в разнообразных обработанных продуктах (печенье, пирожные и т.п.) может вызвать ощущение вялости. Если отказаться от этих продуктов хотя бы на месяц, организм будет производить больше энергии. Улучшение работы кишечника Если не есть сахар 30 дней, можно почувствовать значительное улучшение пищеварения и устранение проблемы вздутия живота. Также отказ помогает сбалансировать количество хороших бактерий. Диетолог Дженни Аскью объясняет, что рафинированные углеводы и сахар питают вредные бактерии, что негативно влияет на пищеварение. Улучшение состояния зубов – согласно Healthy Food Americaу взрослых, ежедневно употребляющих 1-2 сладких напитков, на 30% чаще появляются проблемы с зубами, чем у тех, кто этого не делает. Уменьшение риска появления депрессии — если отказаться от добавленного сахара на месяц, это положительно повлияет также и на ум. Согласно исследованиям, более высокое употребление сахара в рационе приводит к повышению риска развития депрессии. В 2019 году также провели отдельное исследование, которое показало, что диета с высоким уровнем сахара приводит к нейробиологическим изменениям функций мозга, появлению тревоги и изменению эмоционального состояния. Уменьшение риска развития диабета – в издании PLOS ONE недавно было опубликовано исследование, по данным которого было обнаружено, что "увеличение сахара в продуктах питания населения было связано с более высоким уровнем диабета 2 типа, независимо от уровня ожирения". Еще одно исследование показало, что употребление всего одного сладкого напитка в день увеличивает риск диабета независимо от веса человека или уровня висцерального жира. Улучшение кожи — недавно во Франции было проведено исследование, в котором приняли участие более 24 тысяч взрослых. Оно помогло понять, влияют ли пищевые привычки на появление у человека прыщей. Как оказалось, если есть много сахара, жиров и продуктов животного происхождения, количество прыщей действительно будет расти. Итак, если вы хотите очистить свою кожу, отказ от сахара хотя бы на один месяц может помочь вам.

