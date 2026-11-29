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Тыквенная лихорадка: как приготовить идеальные бельгийские вафли
Такие вафли будут прекрасно смаковать как с кофе, так и с чаем.
Тыква — один из самых популярных продуктов осени. Несмотря на низкую калорийность (всего 26 ккал на 100 г продукта), тыква отлично насыщает благодаря высокому содержанию клетчатки.
Из этого суперфуда можно приготовить и суп, и оладьи, и вкусности. А для любителей вафель на завтрак предлагаем простой рецепт блюда.
Ингредиенты:
2 яйца
60 г. сахара
300мл. молока
300 г печеной тыквы (пюре)
50 г. сливочного масла
200-250 г. муки
0,5 ч. л. корицы
1 ч. л. разрыхлителя
1 ч. л. соды
Способ приготовления
Яйца взбейте с сахаром с помощью венчика. Вылейте молоко и перемешайте. Соедините с пюре из печеной или отварной тыквы и перемешайте еще раз до однородности.
К тыквенной массе добавьте растопленное сливочное масло, 200 г муки, корицу, разрыхлитель и соду. Перемешайте ложкой и оцените консистенцию теста. Если она редкая, добавьте еще 50 г муки.
Разогрейте вафельницу и смажьте ее сливочным маслом. Готовьте тыквенные вафли до золотистой корочки — примерно 4-6 минут.
Тыквенные вафли можно подавать со сметаной, медом или сгущенкой.
Раньше мы писали о трех необычных блюдах на ужин из тыквы. Больше об этом читайте в новости.