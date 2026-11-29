Бельгийские вафли с тыквой

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Тыква — один из самых популярных продуктов осени. Несмотря на низкую калорийность (всего 26 ккал на 100 г продукта), тыква отлично насыщает благодаря высокому содержанию клетчатки.

Из этого суперфуда можно приготовить и суп, и оладьи, и вкусности. А для любителей вафель на завтрак предлагаем простой рецепт блюда.

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Ингредиенты:

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2 яйца

60 г. сахара

300мл. молока

300 г печеной тыквы (пюре)

50 г. сливочного масла

200-250 г. муки

0,5 ч. л. корицы

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. соды

Способ приготовления

Яйца взбейте с сахаром с помощью венчика. Вылейте молоко и перемешайте. Соедините с пюре из печеной или отварной тыквы и перемешайте еще раз до однородности.

К тыквенной массе добавьте растопленное сливочное масло, 200 г муки, корицу, разрыхлитель и соду. Перемешайте ложкой и оцените консистенцию теста. Если она редкая, добавьте еще 50 г муки.

Разогрейте вафельницу и смажьте ее сливочным маслом. Готовьте тыквенные вафли до золотистой корочки — примерно 4-6 минут.

Тыквенные вафли можно подавать со сметаной, медом или сгущенкой.

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Раньше мы писали о трех необычных блюдах на ужин из тыквы. Больше об этом читайте в новости.

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