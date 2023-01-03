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Тыквенная творожная запеканка: все смешать и в духовку

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
470
Время на прочтение
2 мин
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Тыквенная творожная запеканка: все смешать и в духовку

тыквенная творожная запеканка

Рецепт вкуснейшей тыквенной запеканки, которую легко приготовить.

Ингредиенты для приготовления тыквенной творожной запеканки

  • сырая мякоть тыквы – 500 грамм,
  • сахар – 100 грамм,
  • ванилин – по желанию,
  • яйца – 2 штуки,
  • сметана – 60 грамм,
  • кукурузный крахмал – 35 грамм,
  • сыр домашний – 500 грамм,
  • цедра 1 апельсина.

Приготовление тыквенной творожной запеканки

  • Для приготовления 250 г тыквенного пюре, а это примерно 500 г мякоти сырой тыквы, очистите тыкву от кожуры и нарежьте на небольшие кусочки.
  • Чтобы приготовить тыквенное пюре, тыкву можно запечь в духовке. Можно положить кусочки тыквы в кастрюлю с водой, налить немного воды и пропарить на плите. Таким образом тушим тыкву под закрытой крышкой до мягкости минут 30.
  • Пропаренные тыквенные кусочки без жидкости перекладываем в глубокую миску и взбиваем блендером в однородную кашицу пюре.
  • Добавляем 100 грамм сахара, чуть-чуть ванилина или ванильного сахара, 60 грамм сметаны и 2 яйца.
  • Трем цедру 1 апельсина. Старайтесь снимать только оранжевую корочку без белой пленки, поскольку она горчит.
  • Теперь все перемешиваем до однородности.
  • В полученную массу выкладываем 500 г сыра и все тщательно взбиваем. Лучше всего это делать миксером, он точно не оставит комочек, даже если сыр был зернистым.
  • Затем насыпаем 35 грамм кукурузного крахмала и снова хорошо перемешиваем. Должна получиться однородная масса.
  • Распределяем тесто в смазанной маслом форме для выпечки.
  • Отправляем запекаться в разогретую духовку до 160-170 градусов примерно на 60 минут.
  • Готовность можно проверить деревянной шпажкой.
  • По готовности тыквенную запеканку оставляем остывать в форме, только затем освобождаем от кольца, чтобы тыквенно-сыровая масса стабилизировалась.

По текстуре и вкусу такая тыквенная запеканка очень напоминает чизкейк.

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Дата публикации
Просмотры
470
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