Тыквенная творожная запеканка: все смешать и в духовку

Ингредиенты для приготовления тыквенной творожной запеканки

сырая мякоть тыквы – 500 грамм,

сахар – 100 грамм,

ванилин – по желанию,

яйца – 2 штуки,

сметана – 60 грамм,

кукурузный крахмал – 35 грамм,

сыр домашний – 500 грамм,

цедра 1 апельсина.

Приготовление тыквенной творожной запеканки

Для приготовления 250 г тыквенного пюре, а это примерно 500 г мякоти сырой тыквы, очистите тыкву от кожуры и нарежьте на небольшие кусочки.

Чтобы приготовить тыквенное пюре, тыкву можно запечь в духовке. Можно положить кусочки тыквы в кастрюлю с водой, налить немного воды и пропарить на плите. Таким образом тушим тыкву под закрытой крышкой до мягкости минут 30.

Пропаренные тыквенные кусочки без жидкости перекладываем в глубокую миску и взбиваем блендером в однородную кашицу пюре.

Добавляем 100 грамм сахара, чуть-чуть ванилина или ванильного сахара, 60 грамм сметаны и 2 яйца.

Трем цедру 1 апельсина. Старайтесь снимать только оранжевую корочку без белой пленки, поскольку она горчит.

Теперь все перемешиваем до однородности.

В полученную массу выкладываем 500 г сыра и все тщательно взбиваем. Лучше всего это делать миксером, он точно не оставит комочек, даже если сыр был зернистым.

Затем насыпаем 35 грамм кукурузного крахмала и снова хорошо перемешиваем. Должна получиться однородная масса.

Распределяем тесто в смазанной маслом форме для выпечки.

Отправляем запекаться в разогретую духовку до 160-170 градусов примерно на 60 минут.

Готовность можно проверить деревянной шпажкой.

По готовности тыквенную запеканку оставляем остывать в форме, только затем освобождаем от кольца, чтобы тыквенно-сыровая масса стабилизировалась.

По текстуре и вкусу такая тыквенная запеканка очень напоминает чизкейк.

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