Улучшит вкус макарон: простой секрет, который способен "творить чудеса"

Макароны – очень популярный продукт, который хорошо сочетается с разными ингредиентами. Из них можно приготовить соленые или сладкие блюда. ТСН.ua делится секретом, как варить макароны, чтобы они получились очень вкусными.

Речь идет об обжаривании продукта перед варкой. Почему это важно? Макароны разных сортов имеют не только разную цену, но и отличаются по своим свойствам. Например, если покупать недорогой продукт, он будет хуже держать форму, скорее развариваться во время приготовления. А еще вкус бюджетных макарон часто не так насыщен.

Если вы обжарите их на сковороде, а потом начнете варить, они будут лучше держать свою форму и даже раскроют новые аспекты вкуса.

Однако, несмотря на простоту, этот процесс достаточно ответственен. Поэтому перед тем, как что-то делать, следует понять, как правильно обжаривать макароны.

Сначала нагрейте сковороду, влейте туда небольшое количество растительного масла, а затем еще кусочек сливочного масла. Затем высыпьте нужное количество макарон.

При обжаривании макароны нужно часто и тщательно перемешивать в сковороде. Поэтому отвлекаться не стоит.

Достаточно всего две минуты, чтобы потом продукт не разваривался и обладал еще более приятным вкусом. Далее залейте их кипятком, добавьте любимые специи, посолите, убавьте огонь и готовьте к готовности. Лучше накрыть сковороду крышкой.

Если вы собираетесь добавлять макароны в суп, в котором потом не хотите видеть дополнительного жира от масла или сливочного масла, лучше обжарить продукт на сухой сковороде. Здесь тоже хватит всего 2 минуты. Но важно постоянно помешивать.