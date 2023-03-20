В чем секрет: японцы не едят молочных продуктов и живут дольше всех

Япония – одна из немногих стран мира, где не принято ежедневно употреблять молочные продукты. При этом японцы занимают первое место по продолжительности жизни.

Почему японцы не едят молочные продукты

Молочные продукты, в частности молоко, никогда не являлись традиционной частью кухни в Японии. Одна из основных причин – климатические условия. Они в этой стране не позволяют развиваться скотоводству, из-за чего нет производства молока.

Но это не единственная причина, почему на столе у японцев вы не увидите молочные продукты. Еще в 1981 году результаты исследования показали, что 90% азиатов не усваивают лактозу. Связано это с тем, что их тела не производят достаточное количество лактазы. Этот фермент требуется именно для расщепления лактозы. Поэтому после употребления молока и других молочных продуктов азиаты испытывают дискомфорт в желудке и другие проблемы с пищеварением.

Что в Японии едят вместо молочных продуктов

Молочные продукты японцы заменили соевыми бобами, морепродуктами, макаронами из риса, зеленым чаем и другими традиционными для этой страны блюдами. Они богаты белками, минералами и витаминами, которые нужны для здоровья организма.

Ученые уверены, что именно из-за своей особой диеты японцы являются самыми большими долгожителями на планете. Японский ежедневный рацион содержит мало сахара и жиров, но много фруктов, овощей, морепродуктов, рыбы. Поэтому все потребности организма в питательных веществах удовлетворяются и минимизируется риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других хронических заболеваний.

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