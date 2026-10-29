- Дата публикации
-
- Категория
- Еда
- Количество просмотров
- 1099
- Время на прочтение
- 2 мин
В этом продукте больше белка, чем в яйцах: что лучше есть на завтрак
Яйца считают одним из лучших вариантов белкового завтрака, однако обычный творог может превосходить их по содержанию белка. Рассказываем, в чем его преимущества и как разнообразить утреннее меню.
Яйца традиционно считают одним из лучших продуктов для завтрака. Они богаты белоком, хорошо насыщают и снабжают организм важными питательными веществами. Однако есть доступный продукт, который может содержать значительно больше белка и одновременно меньше жира. Речь идет о нежирном кисломолочный творог.
Об этом рассказывает Pysznosci.
Особенно полезным такой вариант может быть для людей, стремящихся похудеть или увеличить количество белка в рационе, не повышая его калорийность.
Почему кисломолочный творог может быть лучше яиц
Одно куриное яйцо весом примерно 50-60 г содержит в среднем 6-8 г белка и 4-5 г жира.
Аналогичная порция нежирного кисломолочного творога, в зависимости от его состава, может содержать около 10–15 граммов белка и не более 1 грамм жира.
Таким образом, при одинаковом весе нежирный творог может обеспечивать больше белка, чем яйца, в то же время содержа значительно меньше жира. Точные характеристики зависят от производителя и жирности продукта.
Белок помогает поддерживать мышечную массу и обеспечивает более длительное чувство сытости. Это особенно важно при похудении, когда нужно контролировать калорийность питания.
Однако полностью отказываться от яиц не следует. Они содержат холин, витамины группы B, витамин D и другие полезные вещества, необходимые организму.
Поэтому более диетологически сбалансированным решением может быть не замена одного продукта другим, а их сочетание. К примеру, вместо двух яиц на завтрак можно съесть одно яйцо и порцию творога.
Что приготовить из творога на завтрак
Нежирный творог не обязательно есть отдельно. Его можно использовать в качестве основы для сладких и соленых блюд.
Вот несколько простых вариантов:
Творог с фруктами и овсянкой. Смешайте творог с натуральным йогуртом, ягодами или фруктами и добавьте немного овсяных хлопьев.
Соленая намазка. Совместите творог с зеленью, укропом, маринованными огурцами или копченой скумбрией. Подавайте с цельнозерновым хлебом.
Творожные блины. Добавьте в творог яйцо, любимые специи и другие ингредиенты для теста и обжарьте до готовности.
Белковый омлет. Смешайте яйца с кисломолочным творогом и приготовьте на сковороде. Дополните блюдо свежими овощами.
В то же время следует обращать внимание на состав готовых творожных паст и намазок. Они могут содержать дополнительную соль, сахар и другие ингредиенты, влияющие на питательную ценность.
Следовательно, нежирный кисломолочный творог может стать удачной альтернативой обычному завтраку из яиц. Однако лучший подход – разнообразить питание, сочетая различные источники белка и других питательных веществ.