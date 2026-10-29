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ТСН в социальных сетях

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Категория
Еда
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В этом продукте больше белка, чем в яйцах: что лучше есть на завтрак

Яйца считают одним из лучших вариантов белкового завтрака, однако обычный творог может превосходить их по содержанию белка. Рассказываем, в чем его преимущества и как разнообразить утреннее меню.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Завтрак

Завтрак / © pexels.com

Яйца традиционно считают одним из лучших продуктов для завтрака. Они богаты белоком, хорошо насыщают и снабжают организм важными питательными веществами. Однако есть доступный продукт, который может содержать значительно больше белка и одновременно меньше жира. Речь идет о нежирном кисломолочный творог.

Об этом рассказывает Pysznosci.

Особенно полезным такой вариант может быть для людей, стремящихся похудеть или увеличить количество белка в рационе, не повышая его калорийность.

Почему кисломолочный творог может быть лучше яиц

Одно куриное яйцо весом примерно 50-60 г содержит в среднем 6-8 г белка и 4-5 г жира.

Аналогичная порция нежирного кисломолочного творога, в зависимости от его состава, может содержать около 10–15 граммов белка и не более 1 грамм жира.

Таким образом, при одинаковом весе нежирный творог может обеспечивать больше белка, чем яйца, в то же время содержа значительно меньше жира. Точные характеристики зависят от производителя и жирности продукта.

Белок помогает поддерживать мышечную массу и обеспечивает более длительное чувство сытости. Это особенно важно при похудении, когда нужно контролировать калорийность питания.

Однако полностью отказываться от яиц не следует. Они содержат холин, витамины группы B, витамин D и другие полезные вещества, необходимые организму.

Поэтому более диетологически сбалансированным решением может быть не замена одного продукта другим, а их сочетание. К примеру, вместо двух яиц на завтрак можно съесть одно яйцо и порцию творога.

Что приготовить из творога на завтрак

Нежирный творог не обязательно есть отдельно. Его можно использовать в качестве основы для сладких и соленых блюд.

Вот несколько простых вариантов:

  • Творог с фруктами и овсянкой. Смешайте творог с натуральным йогуртом, ягодами или фруктами и добавьте немного овсяных хлопьев.

  • Соленая намазка. Совместите творог с зеленью, укропом, маринованными огурцами или копченой скумбрией. Подавайте с цельнозерновым хлебом.

  • Творожные блины. Добавьте в творог яйцо, любимые специи и другие ингредиенты для теста и обжарьте до готовности.

  • Белковый омлет. Смешайте яйца с кисломолочным творогом и приготовьте на сковороде. Дополните блюдо свежими овощами.

В то же время следует обращать внимание на состав готовых творожных паст и намазок. Они могут содержать дополнительную соль, сахар и другие ингредиенты, влияющие на питательную ценность.

Следовательно, нежирный кисломолочный творог может стать удачной альтернативой обычному завтраку из яиц. Однако лучший подход – разнообразить питание, сочетая различные источники белка и других питательных веществ.

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