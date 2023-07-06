В магазине больше не будете покупать: добавьте яйцо в кипящее молоко и получится вкусный домашний сыр

Такой ингредиент как сыр можно найти во многих блюдах, а еще его очень любят смаковать просто так. Многие верят, что приготовить домашний сыр в домашних условиях достаточно сложно, но это совсем не так. Для этого нужны внимательность, терпение и совсем немного продуктов.

В этом рецепте нет ничего сверхсложного, однако кулинары подчеркивают, что важно помнить об определенных секретах, чтобы домашний сыр получился действительно вкусным и нежным.

Что вам понадобится:

1 л молока (3,3% жирности);

200 г сметаны (20% жирности);

3 яйца;

1 чайная ложка соли.

Как приготовить домашний сыр по этому рецепту:

Перелейте молоко в глубокую кастрюлю или сотейник, поставьте его на средний огонь. Нагрейте продукт до кипения. За это время взбейте яйца с солью. К яичной массе нужно добавить сметану, хорошо перемешать до однородности. Когда молоко закипит, медленно влейте массу из яиц и сметаны. Доведите массу до кипения снова и, когда она закипела, варите ее, помешивая, 5-7 минут. За это время масса начнет сворачиваться. Продолжайте варить еще 3-4 минуты – внутри должны образоваться большие хлопья. Теперь можно выключить огонь, взять марлю и процедить через нее получившуюся массу. Оставшийся в марле сыр заверните в ткань и подождите, чтобы он остыл.

Вы всегда можете регулировать количество соли и специй в домашнем сыре, который приготовили собственноручно. Можно также поэкспериментировать и добавить орехи, зелень или другие ингредиенты, чтобы улучшить вкус продукта, сделать его уникальным. Когда домашний сыр полностью остыл, его можно вытащить из марли и нарезать ломтиками. Приятного аппетита!

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