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В магазине точно не найдете: как приготовить масло с грибами у себя дома

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
323
Время на прочтение
1 мин
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В магазине точно не найдете: как приготовить масло с грибами у себя дома

Домашнее масло с грибами / Фото: Pexels

Такое сливочное масло готовится очень быстро и просто. Оно станет отличным дополнением к основному блюду.

Чтобы приготовить домашнее масло с грибами, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 300 г шампиньонов;
  • 1-2 зубчика чеснока;
  • 200 г сливочного масла;
  • петрушка, укроп по вкусу;
  • соль, перец;
  • лук.

Далее вы найдете пошаговый процесс приготовления отличного перекуса, который непременно станет любимым в вашей семье:

  1. Поставьте сливочное масло на кухне, чтобы оно стало мягким. В это время подготовьте все остальные ингредиенты, необходимые для этого рецепта.
  2. Тщательно помойте и нарежьте грибы, поджарьте на сковороде с небольшим количеством масла. Напоследок добавьте зелень, чеснок, перец и соль. Перемешайте. Жарьте до золотистости шампиньонов.
  3. Смешайте грибы с мягким сливочным маслом.
  4. Теперь следует поставить блюдо в холодильник, чтобы масло остыло.

Через час-два можно смазывать на ломтик хлеба и наслаждаться отличным вкусом блюда. Как видите, в этом рецепте нет ничего сложного, потому его можно готовить даже с детьми.

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Дата публикации
Просмотры
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