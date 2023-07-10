В магазине точно не найдете: как приготовить масло с грибами у себя дома

Такое сливочное масло готовится очень быстро и просто. Оно станет отличным дополнением к основному блюду.

Чтобы приготовить домашнее масло с грибами, вам понадобятся следующие ингредиенты:

300 г шампиньонов;

1-2 зубчика чеснока;

200 г сливочного масла;

петрушка, укроп по вкусу;

соль, перец;

лук.

Далее вы найдете пошаговый процесс приготовления отличного перекуса, который непременно станет любимым в вашей семье:

Поставьте сливочное масло на кухне, чтобы оно стало мягким. В это время подготовьте все остальные ингредиенты, необходимые для этого рецепта. Тщательно помойте и нарежьте грибы, поджарьте на сковороде с небольшим количеством масла. Напоследок добавьте зелень, чеснок, перец и соль. Перемешайте. Жарьте до золотистости шампиньонов. Смешайте грибы с мягким сливочным маслом. Теперь следует поставить блюдо в холодильник, чтобы масло остыло.

Через час-два можно смазывать на ломтик хлеба и наслаждаться отличным вкусом блюда. Как видите, в этом рецепте нет ничего сложного, потому его можно готовить даже с детьми.

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