В магазине точно не найдете: как приготовить масло с грибами у себя дома

Такое сливочное масло готовится очень быстро и просто. Оно станет отличным дополнением к основному блюду.
Чтобы приготовить домашнее масло с грибами, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 300 г шампиньонов;
- 1-2 зубчика чеснока;
- 200 г сливочного масла;
- петрушка, укроп по вкусу;
- соль, перец;
- лук.
Далее вы найдете пошаговый процесс приготовления отличного перекуса, который непременно станет любимым в вашей семье:
- Поставьте сливочное масло на кухне, чтобы оно стало мягким. В это время подготовьте все остальные ингредиенты, необходимые для этого рецепта.
- Тщательно помойте и нарежьте грибы, поджарьте на сковороде с небольшим количеством масла. Напоследок добавьте зелень, чеснок, перец и соль. Перемешайте. Жарьте до золотистости шампиньонов.
- Смешайте грибы с мягким сливочным маслом.
- Теперь следует поставить блюдо в холодильник, чтобы масло остыло.
Через час-два можно смазывать на ломтик хлеба и наслаждаться отличным вкусом блюда. Как видите, в этом рецепте нет ничего сложного, потому его можно готовить даже с детьми.
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