В Мариуполе россияне будут выдавать людям разрешения на право пребывания на улице

В заблокированном Мариуполе российские оккупанты планируют разглашение отдельных пропусков-разрешений о праве пребывания на улице.
Захватчики государства-террориста объясняют, что это будет микс документа о фильтрации: верификации и пропуска на право передвижения внутри города.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Именно для получения этого документа оккупанты страны-агрессора запускают работу "отделов полиции" по адресам:
- Центральный район – улица Фонтана, 87;
- Приморский район и центральный офис – проспект Нахимова, 86;
- Кальмиусский район – улица Контрольная, 54;
- Левобережный район – улица 130-й Таганрогской дивизии, 114.
"Одновременно ожидаем усиление фильтрации не только в Мариуполе, но и на побережье – от Мелекиного до Урзуфа", – отметил Андрющенко.
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