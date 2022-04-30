В Мариуполе россияне будут выдавать людям разрешения на право пребывания на улице

В Мариуполе россияне будут выдавать людям разрешения на право пребывания на улице

В заблокированном Мариуполе российские оккупанты планируют разглашение отдельных пропусков-разрешений о праве пребывания на улице.

Захватчики государства-террориста объясняют, что это будет микс документа о фильтрации: верификации и пропуска на право передвижения внутри города.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Именно для получения этого документа оккупанты страны-агрессора запускают работу "отделов полиции" по адресам:

Центральный район – улица Фонтана, 87;

Приморский район и центральный офис – проспект Нахимова, 86;

Кальмиусский район – улица Контрольная, 54;

Левобережный район – улица 130-й Таганрогской дивизии, 114.

"Одновременно ожидаем усиление фильтрации не только в Мариуполе, но и на побережье – от Мелекиного до Урзуфа", – отметил Андрющенко.

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