В Мелитополе участились взрывы: Федоров рассказал о панике среди оккупантов

Утром 5 апреля в северо-западных районах оккупированного Мелитополя раздались взрывы. Там расположен военный аэродром и локомотивное депо.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире телемарафона.

По его словам, в этом районе города местные жители видели скопление техники оккупантов.

"Точно враги в очередной раз понесли потери, точно их огневая мощь пострадала, но чуть позже будем владеть информацией", — рассказал городской голова.

Федоров также сообщил, что в поселке Приазовское коллаборанты паникуют. В частности, между оккупантами все чаще раздаются сообщения о том, что россияне "сольют" Мелитополь так же, как Херсон.

"У коллаборантов паника нарастает, потому что последние две недели — абсолютно адские для рашистов. Только последняя — это понедельник, когда один из коллаборантов не справился с технической безопасностью своей машины и остался без руки, без ноги и в целом такой недееспособный", — подытожил. Федоров.

Напомним, утром 5 апреля мэр Иван Федоров сообщил, что в Мелитополе снова произошел "хлопок". Раздались взрывы в северных и западных районах города.

Читайте также:

Горит, пылает: в районе аэродрома Мелитополя "забавовнило"