В Одесской области мужчина заболел ботулизмом: ел консерву и копченое сало

В Одесской области у жителя Подольского района обнаружилиботулизм : 40-летний мужчина употреблял с друзьями мясную консерву и копченое домашнее сало. Через три дня ему стало плохо.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

У мужчины проявились первые признаки отравления: рвота, головокружение, головная боль, тремор рук. Из-за ухудшения состояния и подозрения на ботулизм мужчину доставили в Одесскую инфекционную больницу, где ему предоставили соответствующее лечение.

Отмечается, что всего в 2023 году было зарегистрировано два случая ботулизма, один из них в Одессе, отметили в центре контроля и профилактики болезней.

Ботулизм – это болезнь , которая возникает в случае отравления ботулотоксинами определенных бактерий. Последствия болезни довольно тяжелые, ведь заболевание характеризуется поражением вегетативной и центральной нервной системы.

Как сообщалось, в Одессе госпитализирована 17-летняя девушка, которая отравилась грибами, приобретенными на "Привозе".

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