В Украине подешевели цены на один из главных продуктов: чего ждать летом

Цены также будут снижаться на лук и морковь, молодой картофель.
В Украине упали цены на десяток яиц на 10 грн. Летом цены продолжат снижаться.
Об этом рассказали в Институте аграрной экономики, пишет 24 канал.
По словам экспертов, снижение цен будет продолжаться до середины лета.
"Сейчас в среднем десяток яиц стоит 61,56 грн., тогда как еще в апреле стоимость десятка составляла 70,6 грн. То есть только за один месяц цена снизилась на 12,7%", — рассказали в Институте.
Кроме того, цены также будут снижаться на лук и морковь, молодой картофель.
"В то же время, цены на помидоры и огурцы будут оставаться на высоком уровне. Главная причина — высокая себестоимость выращивания и хранения этой продукции", — указано в сообщении.
Напомним, в Украине взлетела цена на черешню. В целом, стоимость черешни на рынках достигает до 1200 гривен за килограмм. Однако аграрные эксперты уверяют, что ситуация нормализуется.
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