В Украине подешевели цены на один из главных продуктов: чего ждать летом

Цены также будут снижаться на лук и морковь, молодой картофель.

В Украине упали цены на десяток яиц на 10 грн. Летом цены продолжат снижаться.

Об этом рассказали в Институте аграрной экономики, пишет 24 канал.

По словам экспертов, снижение цен будет продолжаться до середины лета.

"Сейчас в среднем десяток яиц стоит 61,56 грн., тогда как еще в апреле стоимость десятка составляла 70,6 грн. То есть только за один месяц цена снизилась на 12,7%", — рассказали в Институте.

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Кроме того, цены также будут снижаться на лук и морковь, молодой картофель.

"В то же время, цены на помидоры и огурцы будут оставаться на высоком уровне. Главная причина — высокая себестоимость выращивания и хранения этой продукции", — указано в сообщении.