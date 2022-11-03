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В Украине в пятницу в нескольких областях не будет света: графики отключений

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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В Украине в пятницу в нескольких областях не будет света: графики отключений

Фото: Associated Press

Местное облэнерго должно обнародовать подробный график отключения электричества.

В пятницу, 4 ноября, в Украине будут выключать электричество в нескольких областях: Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской и в городе Киеве.

Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

С 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений (ГПО) действуют в:

  • Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях;
  • Сумской, Харьковской и Полтавской областей.

С 07:00 до 22:00 графики почасовых отключений (ГПО) действуют в:

  • Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей.

Графики почасовых отключений предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по расписанию. Местное облэнерго должно обнародовать график отключения электричества.

"Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, которая увеличилась из-за повреждений от вражеских обстрелов и сезонного снижения температуры", — сообщили в Укрэнерго.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за ракетных ударов в Украине возникли проблемы с электроснабжением, из-за этого применяются графики отключений.

Последний массированный ракетный удар был зафиксирован в понедельник, 31 октября. Тогда оккупанты запустили по Украине 55 ракет, 45 из которых удалось сбить.

Украинская военная разведка считает, что ракетный террор будет продолжаться. Цель – это дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.

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Дата публикации
Просмотры
1540
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