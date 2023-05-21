В Украине выросли цены на продукты: что подорожало больше всего

В Украине с апреля 2022 по апрель-2023 год общий рост цен составил 21,7%. В частности, наибольшее подорожание зафиксировали на яйца – 129,3%.

Об этом сообщает Госстат.

Отмечается, что более чем на 20% выросли цены на ряд продуктов. Среди них:

рыбы и продуктов из нее – на 28,8%;

овощей – на 27,9%;

фруктов – на 24,4%;

мяса и мясопродуктов – на 22,5%;

сахара – на 20,5%.

На 10% сразу несколько групп продуктов подорожало:

масло, выросшее в цене на 15,9%;

сыр и творог – на 15,1%;

хлеб – 14,6%;

хлебопродукты – на 12,7%;

молоко – на 12,2%;

макаронные изделия – на 11,1%.

Несмотря на это, меньше всего в цене выросло подсолнечное масло. Она подорожала на 1,4%.

Глава парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайда сообщил, что цены на еду в Украине будут снижаться. Основная из причин – увеличение предложения от домохозяйств из-за потепления. А также снижение спроса от населения.

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"Молодой картофель, капуста, морковь и свекла – все это в конце мая, в начале июня может пойти в цене на убыль, когда увеличится предложение от отечественных производителей. Есть надежда, что в этом году будет больше фруктов, овощей и бахчевых из деоккупированных районов Херсона". А это может сказаться и на снижении цен на эти продукты", – отметил депутат.

При этом он отмечает, сказать существенно упадут цены на продукты – трудно. А ведь во время войны значительно подорожала логистика.

Напомним, что в Украине отпускные цены на яблоки на рынке выросли в среднем на 23% и сегодня эти фрукты поступают в продажу по 15-22 грн/кг ($0,41-0,60/кг).

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