Варенье из абрикосов: популярные и простые рецепты приготовления

Польза варенья из абрикосов

Абрикосовое варенье сохраняет максимум полезных свойств ягоды. Оно содержит витамины группы В, С, Н, Е, Р, РР, минеральные соединения, железо, кальций, калий и фосфор. А содержание витамина А и калия в абрикосе больше, чем в других фруктах. Абрикос содержит большое количество провитамина А, каротина, которые делают кожу гладкой и шелковистой, а волосы – густыми, блестящими и здоровыми.

Варенье из абрикосов в умеренных количествах будет полезно беременным, детям и пожилым людям, благодаря высокому содержанию калия тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Рассказываем популярные рецепты вкусного, легкого в приготовлении варенья из абрикосов.

Классический рецепт абрикосового варенья

Ингредиенты:

абрикосы – 1 кг

сахар – 700 г

Приготовление классического варенья из абрикосов

Абрикосы нужно промыть и удалить косточки.

Засыпаем сахаром и оставляем на ночь.

Если хотим, чтобы варенье было густым, утром сливаем воду.

Ставим варенье на небольшой огонь, варим после того, как закипит, 30 минут. Снимаем пенку.

Готовое варенье раскладываем в чистые, стерилизованные банки.

Закрываем банки, переворачиваем и накрываем, например, одеялами, чтобы варенье дольше оставалось теплым.

Как сварить абрикосовое варенье янтарного цвета с целыми половинками

Ингредиенты:

абрикос – 1 кг,

сахар – 600-800 г,

вода – 4-5 ст. л

Приготовление абрикосового варенья половинками:

В емкость, в котором будем варить варенье, наливаем несколько ложек воды, чтобы полностью покрыть дно. Добавляем пару ложек сахара и размешиваем до образования сиропа.

Разрезаем абрикосы на половинки, удаляем косточку и складываем в емкость с водой и сахаром.

Сверху фрукты засыпаем сахаром. Количество сахара можно изменять в зависимости от вкуса, который хотите получить. Ставим на малый огонь.

Как только сахар начнет растворяться, даже если он растаял не весь, емкость с вареньем нужно убрать с огня. Оставляем на 2 часа.

Снова поставить варенье на огонь и довести до кипения. Проверить, полностью ли растворился сахар и образовался сироп. Отставляем варенье на сутки.

Настоявшееся варенье ставим на огонь, доводим до кипения и закрываем в подготовленные банки.

Рецепт приготовления варенья из абрикосов "Пятиминутка"

Ингредиенты для "Пятиминутки"

Абрикосы – 1 кг.

Сахар – 1 кг.

Вода – 200 г.

Готовим абрикосовую "Пятиминутку"

Абрикосы перебрать, помыть, посушить, удалить косточки.

В емкость насыпаем сахар, вливаем воду и ставим на средний огонь вариться, пока сахар полностью растворится. Сироп довести до кипения и варить 10 минут. После этого выключите огонь.

Положите подготовленные абрикосы в горячий сироп и оставьте на 1 час. После этого на среднем огне, аккуратно помешивая, доведите до кипения и варите 5 минут. Снимите с огня и полностью остудите.

Доведите варенье до кипения, варите 5 мин и полностью остужайте еще 3-4 раза, пока варенье не будет полностью готово.

Как проверить готовность? Капните горячий сироп на блюдце, оставьте на 1 мин, а затем поверните блюдце – капля не должна растекаться.

Последний раз доведите варенье до кипения, разлейте горячим в чистые сухие банки, закройте металлическими крышками и остудите.

Абрикосово-шоколадное варенье с орехами

Ингредиенты для приготовления абрикосового варенья

Абрикос – 2 кг.

Сахар – 2 кг.

Масло – 140 г

Какао-порошок – 80 г

Грецкие орехи – 1 ст.

Приготовление абрикосово-шоколадного варенья с орехами

Вымытые, очищенные от косточек абрикосы засыпьте сахаром.

Оставьте смесь на ночь, чтобы сахарный песок полностью растворился, а абрикосы стали сочными.

С утра проварите абрикосы с сахаром на среднем огне 20 минут. Дайте варенью остыть.

Снова поставьте варенье на огонь, но уже с добавлением сливочного масла. Проварить 20 минут. Снова остудите полностью.

Третий раз поставьте на огонь, но уже с добавлением какао и орехов. Помешивая варите варенье на медленном огне 15 минут.

Разлейте варенье в стерильные банки и закройте.

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