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Варенье из абрикосов: популярные и простые рецепты приготовления
Рецепты полезного, вкусного варенья из абрикосов — классического, половинками, «пятиминутки», с орехами
Польза варенья из абрикосов
Абрикосовое варенье сохраняет максимум полезных свойств ягоды. Он содержит витамины группы В, С, Н, Е, Р, РР, минеральные соединения, железо, кальций, калий и фосфор. А содержание витамина А и калия в абрикосе больше, чем в других фруктах. Абрикос содержит большое количество провитамина А, каротина, которые делают кожу гладкой и шелковистой, а волосы — густыми, блестящими и здоровыми.
Варенье из абрикосов в умеренных количествах будет полезно беременным, детям и пожилым людям, благодаря высокому содержанию калия ты, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Рассказываем популярные рецепты вкусного, легкого в приготовлении варенья из абрикосов.
Классический рецепт абрикосового варенья
Ингредиенты:
абрикосы — 1 кг
сахар — 700 г
Приготовление классического варенья из абрикосов
Абрикосы нужно промыть и удалить косточки.
Засыпаем сахаром и оставляем на ночь.
Если хотим, чтобы варенье было густым, утром сливаем воду.
Ставим варенье на небольшой огонь, варим после того, как закипит 30 минут. Снимаем пенку.
Готовое варенье раскладываем в чистые, стерилизованные банки.
Закрываем банки, переворачиваем и накрываем, например, одеялами, чтобы варенье дольше оставалось теплым.
Как сварить абрикосовое варенье янтарного цвета с целыми половинками
Ингредиенты:
абрикос — 1 кг,
сахар — 600-800 г,
вода — 4-5 ст. л
Приготовление абрикосового варенья половинками:
В сосуд, в котором будем варить варенье, наливаем несколько ложек воды, чтобы полностью покрыть дно. Добавляем пару ложек сахара и размешиваем до образования сиропа.
Разрезаем абрикосы на половинки, удаляем косточку и складываем в емкость с водой и сахаром.
Сверху фрукты засыпаем сахаром. Количество сахара можно изменять в зависимости от вкуса, который хотите получить. Ставим на малый огонь.
Как только сахар начнет растворяться, даже если он растаял не весь, емкость с вареньем нужно убрать из огня. Поставить на 2 часа.
Снова поставить варенье на огонь и довести до кипения. Проверить, полностью ли растворился сахар и образовался сироп. Отставляем варенье в сутки.
Настоявшееся варенье ставим на огонь, доводим до кипения и закрываем в подготовленные банки.
Рецепт приготовления варенья из абрикосов «Пятиминутка»
Ингредиенты для «Пятиминутки»
Абрикосы — 1 кг.
Сахар — 1 кг.
Вода — 200 г.
Готовим абрикосовую «Пятиминутку»
Абрикосы отнять, помыть, посушить, удалить косточки.
Вместимость насыпьте сахар, влейте воду и поставьте на средний огонь вариться, пока сахар полностью растворится. Сироп довести до кипения и варить 10 минут. После этого выключите огонь.
Положите подготовленные абрикосы в горячий сироп и оставьте на 1 час. После этого на среднем огне, аккуратно помешивая, доведите до кипения и варите 5 минут. Снимите с огня и полностью остудите.
Доведите варенье до кипения, варите 5 мин и полностью остужайте еще 3-4 раза, пока варенье не будет полностью готово.
Как проверить готовность? Капните горячий сироп на блюдце, оставьте на 1 мин, а затем сверните блюдце — капля не должна растекаться.
Последний раз доведите варенье до кипения, разлейте горячим в чистые сухие банки, закройте металлическими крышками и остудите.
Абрикосово-шоколадное варенье с орехами
Ингредиенты для приготовления абрикосового варенья
Абрикос — 2 кг.
Сахар — 2 кг.
Масло — 140 г
Какао-порошок — 80 г
Грецкие орехи — 1 ст.
Приготовление абрикосово-шоколадного варенья с орехами
Вымытые, очищенные от косточек абрикосы засыпьте сахаром.
Оставьте смесь на ночь, чтобы сахарный песок полностью растворился, а абрикосы стали сочными.
С утра проварите абрикосы с сахаром на среднем огне 20 минут. Дать варенью остыть.
Снова поставьте варенье на огонь, но уже с добавлением сливочного масла. Проварить 20 минут. Снова остудите полностью.
Третий раз поставьте на огонь, но уже с добавлением какао и орехов. Помешивая варите варенье на медленном огне 15 минут.
Разлейте варенье в стерильные банки и закройте.