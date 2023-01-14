Важнейшие секреты: как приготовить деруны, которые будут вкусными и румяными

Время от времени деруны готовят в каждой украинской семье. Для этого блюда требуется минимум ингредиентов. Однако, чтобы получить сочные драники, нужно также знать, как их правильно готовить. Читайте о самых важных секретах в материале ТСН.ua.

С первого взгляда кажется, что драники – настолько простое блюдо, что их просто невозможно испортить. Но это не так. Многое зависит от качества выбранного картофеля, а также того, как его натереть на терке.

Какой картофель подходит для дерунов

Именно картофель – главный компонент этого блюда. Однако для дерунов подходит не каждый сорт. Лучше выбирать картофель, который отличается повышенным содержанием крахмала. Смело покупайте крепкие плоды, которые имеют шершавую кожуру и желтоват серединку. Совершенно не подходит для приготовления дерунов молодой картофель. Ведь в ней содержание крахмала очень невысокое.

Если же вы не смогли приобрести действительно подходящий картофель для дерунов, можно добавить 1-2 столовые ложечки картофельного крахмала, который продается в каждом магазине. Так драники будут держать свою форму и не растекаться по сковороде.

Как тереть картофель на деруны

Кое-кто не хочет долго возиться с приготовлением блюда, а потому натирает картофель на крупной терке. Если так сделать, то драники с большой вероятностью получатся слишком сухими.

Чтобы получить сочные и румяные драники, лучше все же картошку натирать на мелкой терке. Чтобы плоды не потемнели в процессе, чередуют их с луком. Также можно использовать мясорубку или кухонный комбайн, чтобы было быстрее.

Обязательно ли добавлять муку

Если картофель имеет достаточно крахмала, это блюдо будет держать свою форму даже без добавления муки. Однако, если заметно, что тесто получилось слишком жидким, лучше добавить 1-2 столовых ложки, но не больше. Слишком большое количество муки сделает дерюны "резиновыми" и не слишком вкусными.

Как пожарить драники

Как только смесь для дерунов готова, можно добавить в нее любимые специи. Для вкуса также подойдет и одна столовая ложка сметаны. Которые нужно хорошо перемешать с другими компонентами. Теперь драники можно начинать жарить.

Лучше всего делать это в керамической или чугунной сковороде. Но если таких на кухне нет – пригодится любая. Главное хорошо ее нагреть. Добавляется растительное масло в таком количестве, чтобы тесто на деруны было наполовину покрыто им. Так у вас получится хрустящее, румяное и сочное блюдо.

Набирать смесь для дерунов лучше столовой ложкой – так ее удобно выкладывать на сковороду. Жарится несколько минут с каждой стороны, чтобы появилась приятная корочка. По готовности каждый дерун лучше промокнуть бумажным полотенцем, которое впитает остатки масла.