Важно знать для здоровья: кому нельзя употреблять клубнику и почему

На полочках магазинов начала появляться свежая клубника и так хочется сразу отведать сладкую ягоду. Но, оказывается, ее можно есть не всем.
Если вы абсолютно здоровы, проблем с употреблением клубники не будет. Однако от сладкой ягоды нужно отказаться при определенных состояниях со здоровьем или болезнями.
Сколько нужно есть ягод клубники в день
Врачи рекомендуют употреблять примерно четыре-шесть ягод клубники ежедневно, в зависимости от размера ягоды, но не больше восьми. Учитывая, что эксперты советуют добавить в свой рацион 200 г фруктов, но лучше, чтобы ассортимент был широким, в тарелку с этими продуктами следует положить 3-4 клубники.
Исследования показали, что, если следовать этому совету, можно значительно улучшить здоровье сердца и мозга, уменьшить риск развития некоторых злокачественных образований, улучшить контроль над диабетом II типа.
В восьми ягодах клубники достаточно витамина С для получения дневной нормы, а также минимальное содержание сахара (8 г) и калорий (50 калорий).
Пищевая ценность клубники
Этот замечательный фрукт может предложить гораздо больше, чем сладкий вкус и приятный аромат. Клубнику заслуженно называют "королевой фруктов", ведь в ней содержится немалое количество полезных веществ (на одну чашку):
- 11,5 г углеводов;
- 3 г пищевых волокон;
- 7,34 г сахара;
- 1 мг натрия;
- 0,3 г жира;
- 16 мг кальция;
- 58,8 мг витамина С;
- 153 мг калия;
- 24 мг фосфора.
Чем клубника полезна для здоровья: шесть преимуществ
Согласно исследованиям, если употреблять ежедневно примерно 32 г клубники, можно значительно снизить уровень инсулина в крови и его резистентность. Также было доказано, что ежедневное употребление этой ягоды помогает снизить уровень холестерина. А благодаря содержащимся во фрукте антоцианам улучшается кратковременная память.
Какие шесть преимуществ от употребления клубники для здоровья:
- Хорошая замена вредным продуктам — клубнику можно есть свежей, замороженной в полосе, добавлять в десерты и хлопья. Ягодами можно легко заменить вредную пищу, чтобы снизить вес. А еще клубника достаточно сладкая, чтобы стать альтернативой сахару.
- Высокое содержание клетчатки – благодаря этому можно снизить уровень холестерина и регулировать уровень сахара в крови. А еще клубника дает ощущение сытости, что делает ее ключевым продуктом любой диеты. Нужна клетчатка и для пищеварения.
- Содержит элаговую кислоту – она защищает клетки тела от повреждения свободными радикалами. А еще предотвращает воспаления и восстанавливает работу гормонов после потери веса. Было доказано, что элаговая кислота также предотвращает обвисание кожи и улучшает естественные механизмы детоксикации организма, что уменьшает риск развития рака.
- Высокое содержание антоцианов и антиоксидантов – они нужны для снижения веса, ведь помогают организму снизить вред от свободных радикалов. Свободными радикалами также могут быть вызваны заболевания сердца, артрит, воспаление и синдром раздраженного кишечника. Антоцианы нужны также для того, чтобы предотвратить повреждение клеток, вызванное стрессом или неправильным выбором диеты. Они поддерживают здоровье кровеносных сосудов и обеспечивают правильную работу. Содержащийся в клубнике витамин С помогает образовывать коллаген, который нужен для упругости кожи.
- Улучшение зрения благодаря высокому содержанию витамина С также улучшается здоровье глаз, укрепляются капилляры в глазах и уменьшается риск дегенерации желтого пятна. Благодаря лютеину снижаются шансы получить катаракту, глаукому и другие проблемы с глазами, которые появляются с возрастом.
- Здоровье сердца – благодаря свежей клубнике снижается АД, что помогает избежать инфарктов и инсультов. А еще эта ягода содержит калий, уменьшающий воспаление и кровяное давление.
Кому нельзя есть клубнику
Несмотря на всю пользу, есть люди, которым категорически нельзя есть клубнику:
- люди, страдающие диабетом, раздражение кишечника, колит — употребление клубники может значительно ухудшить ваше состояние;
- если у вас есть диарея или боли в желудке – из-за содержания органических кислот не рекомендуется есть клубнику;
- пациенты с почечным литиазом (камни в почках) или почечная недостаточность — в клубнике содержится оксалат натрия и именно из этого вещества состоят камни в почках;
- аллергия — салицилаты, которые присутствуют в клубнике, могут вызвать крапивницу.
Даже если вы очень любите сладкие ягоды клубники, врачи не советуют их употреблять, чтобы не усугубить свое состояние и самочувствие.
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