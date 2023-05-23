Важно знать для здоровья: кому нельзя употреблять клубнику и почему

На полочках магазинов начала появляться свежая клубника и так хочется сразу отведать сладкую ягоду. Но, оказывается, ее можно есть не всем.

Если вы абсолютно здоровы, проблем с употреблением клубники не будет. Однако от сладкой ягоды нужно отказаться при определенных состояниях со здоровьем или болезнями.

Сколько нужно есть ягод клубники в день

Врачи рекомендуют употреблять примерно четыре-шесть ягод клубники ежедневно, в зависимости от размера ягоды, но не больше восьми. Учитывая, что эксперты советуют добавить в свой рацион 200 г фруктов, но лучше, чтобы ассортимент был широким, в тарелку с этими продуктами следует положить 3-4 клубники.

Исследования показали, что, если следовать этому совету, можно значительно улучшить здоровье сердца и мозга, уменьшить риск развития некоторых злокачественных образований, улучшить контроль над диабетом II типа.

В восьми ягодах клубники достаточно витамина С для получения дневной нормы, а также минимальное содержание сахара (8 г) и калорий (50 калорий).

Пищевая ценность клубники

Этот замечательный фрукт может предложить гораздо больше, чем сладкий вкус и приятный аромат. Клубнику заслуженно называют "королевой фруктов", ведь в ней содержится немалое количество полезных веществ (на одну чашку):

11,5 г углеводов;

3 г пищевых волокон;

7,34 г сахара;

1 мг натрия;

0,3 г жира;

16 мг кальция;

58,8 мг витамина С;

153 мг калия;

24 мг фосфора.

Чем клубника полезна для здоровья: шесть преимуществ

В чем польза клубники? / Фото: Pexels

Согласно исследованиям, если употреблять ежедневно примерно 32 г клубники, можно значительно снизить уровень инсулина в крови и его резистентность. Также было доказано, что ежедневное употребление этой ягоды помогает снизить уровень холестерина. А благодаря содержащимся во фрукте антоцианам улучшается кратковременная память.

Какие шесть преимуществ от употребления клубники для здоровья:

Хорошая замена вредным продуктам — клубнику можно есть свежей, замороженной в полосе, добавлять в десерты и хлопья. Ягодами можно легко заменить вредную пищу, чтобы снизить вес. А еще клубника достаточно сладкая, чтобы стать альтернативой сахару. Высокое содержание клетчатки – благодаря этому можно снизить уровень холестерина и регулировать уровень сахара в крови. А еще клубника дает ощущение сытости, что делает ее ключевым продуктом любой диеты. Нужна клетчатка и для пищеварения. Содержит элаговую кислоту – она защищает клетки тела от повреждения свободными радикалами. А еще предотвращает воспаления и восстанавливает работу гормонов после потери веса. Было доказано, что элаговая кислота также предотвращает обвисание кожи и улучшает естественные механизмы детоксикации организма, что уменьшает риск развития рака. Высокое содержание антоцианов и антиоксидантов – они нужны для снижения веса, ведь помогают организму снизить вред от свободных радикалов. Свободными радикалами также могут быть вызваны заболевания сердца, артрит, воспаление и синдром раздраженного кишечника. Антоцианы нужны также для того, чтобы предотвратить повреждение клеток, вызванное стрессом или неправильным выбором диеты. Они поддерживают здоровье кровеносных сосудов и обеспечивают правильную работу. Содержащийся в клубнике витамин С помогает образовывать коллаген, который нужен для упругости кожи. Улучшение зрения благодаря высокому содержанию витамина С также улучшается здоровье глаз, укрепляются капилляры в глазах и уменьшается риск дегенерации желтого пятна. Благодаря лютеину снижаются шансы получить катаракту, глаукому и другие проблемы с глазами, которые появляются с возрастом. Здоровье сердца – благодаря свежей клубнике снижается АД, что помогает избежать инфарктов и инсультов. А еще эта ягода содержит калий, уменьшающий воспаление и кровяное давление.

Кому нельзя есть клубнику

Несмотря на всю пользу, есть люди, которым категорически нельзя есть клубнику:

люди, страдающие диабетом, раздражение кишечника, колит — употребление клубники может значительно ухудшить ваше состояние;

если у вас есть диарея или боли в желудке – из-за содержания органических кислот не рекомендуется есть клубнику;

пациенты с почечным литиазом (камни в почках) или почечная недостаточность — в клубнике содержится оксалат натрия и именно из этого вещества состоят камни в почках;

аллергия — салицилаты, которые присутствуют в клубнике, могут вызвать крапивницу.

Даже если вы очень любите сладкие ягоды клубники, врачи не советуют их употреблять, чтобы не усугубить свое состояние и самочувствие.

Читайте также: