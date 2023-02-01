Вдвое снижает риск потери памяти: ученые назвали напиток, который следует употреблять с возрастом

Человеческий мозг – это сложнейшая конструкция, поэтому ученые уже много лет пытаются найти способы, которые помогут улучшить его работу. В частности, проводятся исследования по изучению продуктов для улучшения памяти с возрастом. Читайте больше о них в материале ТСН.ua.

В издании PSY Blogрассказали об исследовании, которое длилось 20 лет. Всего в нем приняло участие почти 28 тысяч человек. Контрольные тесты учёные проводили каждые 4 года. Реципиентов расспрашивали об их ежедневном рационе и проверяли умственные способности и память.

Также во время этих контрольных тестов было предложено ответить на несколько вопросов. В частности:

Появилось ли у вас за эти четыре года больше проблем с запоминанием (например, продуктов, которые нужно купить)?

Появилось ли больше проблем вспомнить программу или фильм, которые вы недавно просматривали?

Позже все полученные данные исследователи проанализировали и свели вместе. Оказалось, что люди, которые ежедневно съедали около шести порций овощей и фруктов, с возрастом испытывали на 34% меньше трудностей с запоминанием. Более того, если человек в среднем возрасте употреблял большое количество этих продуктов, то они положительно влияли на его когнитивное здоровье и дальше. Даже если с возрастом диета менялась и в рационе становилось меньше овощей и фруктов.

Еще один интересный факт – во время исследования ученые обнаружили связь между регулярным употреблением апельсинового сока и снижением развития разнообразных проблем с памятью, которые появляются с возрастом. В среднем показатель был 47%.

По мнению исследователей, также нужно употреблять оранжевые и красные овощи, ягоды, листовую зелень, они способны защитить от потери памяти с возрастом. Чанчжэн Юань, доктор и соавтор исследования, считает, что они получили достаточно убедительные результаты, ведь им удалось наблюдать за большим количеством людей десятилетиями.

Это исследование – еще одно доказательство того, что правильная диета в младшем возрасте играет не последнюю роль в здоровье мозга в будущем.

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