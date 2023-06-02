Вкус, будто у пирога: как приготовить блины с ягодами, но без начинки

Часто блины начиняют разнообразными начинками для прибавочного вкуса. Но можно пойти и другим путём. Как приготовить блины с ягодами?

Интересный рецепт предложили на YouTube-канале SUPER KELINCHAK. Он не занимает много сил и будет актуален именно в начале лета, когда начинают появляться свежие ягоды и фрукты.

Что нужно взять для блинов с ягодами:

3 яйца;

3 яблока;

300 мл молока;

2 столовые ложки сахара;

200 г муки;

1/3 чайной ложки соли;

50 мл масла;

1/2 чайной ложки разрыхлителя;

1/3 чайной ложки корицы.

Как приготовить блины на молоке — рецепт:

Яблоки порезать маленькими кубиками, залить молоком и глубочайшей миске. Добавить яйца, разрыхлитель, соль и корицу. Измельчить все при помощи блендера до однородной массы. Теперь нужно добавить муку, взбить венчиком лёгкое тесто. Не волнуйтесь, оно должно получиться немного гуще обычного. Предварительно разогреть сковороду, вылить порцию теста и жарить как обычные блины.

Благодаря яблокам и корице в тесте, вкус блинов получится чем-то похожим на пирог-шарлотку. Также яблоки можно заменить сезонными ягодами или другими фруктами, однако нужно тогда не добавлять корицу, если специя не сочетается с ними.

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