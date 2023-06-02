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Вкус, будто у пирога: как приготовить блины с ягодами, но без начинки

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
223
Время на прочтение
1 мин
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Вкус, будто у пирога: как приготовить блины с ягодами, но без начинки

Как приготовить блинчики с ягодами, но без начинки? / Фото: Pexels

Часто блины начиняют разнообразными начинками для прибавочного вкуса. Но можно пойти и другим путём. Как приготовить блины с ягодами?

Интересный рецепт предложили на YouTube-канале SUPER KELINCHAK. Он не занимает много сил и будет актуален именно в начале лета, когда начинают появляться свежие ягоды и фрукты.

Что нужно взять для блинов с ягодами:

  • 3 яйца;
  • 3 яблока;
  • 300 мл молока;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 200 г муки;
  • 1/3 чайной ложки соли;
  • 50 мл масла;
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
  • 1/3 чайной ложки корицы.

Как приготовить блины на молоке — рецепт:

  1. Яблоки порезать маленькими кубиками, залить молоком и глубочайшей миске. Добавить яйца, разрыхлитель, соль и корицу. Измельчить все при помощи блендера до однородной массы.
  2. Теперь нужно добавить муку, взбить венчиком лёгкое тесто. Не волнуйтесь, оно должно получиться немного гуще обычного.
  3. Предварительно разогреть сковороду, вылить порцию теста и жарить как обычные блины.

Благодаря яблокам и корице в тесте, вкус блинов получится чем-то похожим на пирог-шарлотку. Также яблоки можно заменить сезонными ягодами или другими фруктами, однако нужно тогда не добавлять корицу, если специя не сочетается с ними.

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Дата публикации
Просмотры
223
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