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Вкуснейший медово-горчичный маринад для курицы: золотой стандарт вкуса
Рецепт медово-горчичного маринада для курицы.
Приготовление сочной и ароматной курицы начинается с удачного маринада. Среди множества вариантов медово-горчичный маринад по праву занимает особое место. Его идеально сбалансированный кисло-сладкий вкус с пикантными нотками горчицы придает курильщику непревзойденный аромат, а мед способствует образованию аппетитной золотистой корочки во время запекания или жарки.
Этот маринад является настоящей находкой как для праздничного стола, так и для уютного семейного ужина. Его универсальность позволяет использовать его для маринования как целой курицы, так и отдельных ее частей — бедер, голеней, крылышек или филе.
Предлагаем базовый, хорошо сбалансированный. Его можно легко адаптировать к своему вкусу, добавляя другие специи и приправы.
Ингредиенты для приготовления маринада:
Четвертина стакана жидкого меда (примерно 60 мл)
Четвертина стакана дижонской горчицы (примерно 60 мл)
2 столовые ложки лимонного сока (примерно 30 мл)
2 столовые ложки растительного масла (оливкового или подсолнечного)
2-3 зубчика чеснока, измельченных
1 чайная ложка сладкой паприки
21 чайной ложки черного молотого перца
Соль по вкусу
Инструкция:
В небольшой миске смешайте жидкий мед и дижонскую горчицу. Тщательно перемешайте до однородности.
Добавить лимонный сок и растительное масло. Снова перемешайте.
Измельчите чеснок и добавьте его в маринад.
Всыпьте сладкую паприку и черный молотый перец. Перемешайте все ингредиенты до полного соединения.
Попробуйте маринад и добавьте соль по вкусу. Помните, что соль может быть добавлена непосредственно к курице перед маринованием.
Как приготовить курицу в медово-горчичном маринаде?
Промойте курицу или ее части холодной водой и обсушите бумажными полотенцами.
Положите курицу в маринованный пакет или контейнер.
Залейте курицу приготовленным маринадом, постепенно распределяя его по всей поверхности.
Обеспечьте плотный контакт маринада с курицей.
Оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 30 минут, а лучше — на 2-4 часа или на ночь для более насыщенного вкуса.
После маринования приготовьте курицу желательным способом (запеките, пожарьте, приготовьте на гриле).
Магия медово-горчичного маринада кроется в удачном сочетании простых, но ярких ингредиентов:
Натуральный мед не только придает сладости, но и способствует карамелизации, благодаря чему курица приобретает привлекательный глянцевый вид. Выбирайте жидкий мед, например акациевый или липовый, для лучшего смешивания с другими ингредиентами.
Именно горчица отвечает за пикантность и глубину вкуса. Использование разных видов горчицы может обогатить вкусовую гамму маринада. Дижонская горчица придаст остроту и сложный аромат, зернистая — интересная текстура и мягкий вкус, а обычная столовая горчица — знакомая пикантность. Экспериментируйте, чтобы обрести свое идеальное сочетание.
Лимонный сок или яблочный уксус добавляют необходимую кислотность, которая размягчает мясо курицы, делая его более нежным и сочным. Кислота также балансирует сладость меда и остроту горчицы.
Растительное масло, такое как оливковое или подсолнечное, помогает ингредиентам маринада лучше распределиться по поверхности курицы и способствует ее равномерной прожарке.
Для углубления вкуса к маринаду часто добавляют чеснок, паприку (сладкую или копченую), чабрец, розмарин, орегано, черный перец. Эти ингредиенты придают курильщикам особый аромат и пикантность.