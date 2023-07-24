Вот почему чай с имбирем – это прекрасное начало вашего дня, если вы хотите оставаться здоровыми

Чай с имбирем утром имеет огромную пользу для здоровья. Поэтому следует всегда пить его как раз в начале дня.

Если вы любите начинать свое утро с чая, лучше выбирать имбирный. Этот напиток обладает необыкновенными лечебными свойствами и положительно влияет на организм.

Желудок

Если вас часто беспокоит желудок, чашка имбирного чая может стать именно тем средством, которое вам нужно. Имбирь действует на желудок успокаивающе. Он также помогает избавиться от утренней тошноты. Его используют, чтобы немного взбодриться и начать свой день с энергией, которая нужна для совершения дел.

Стресс

Имбирь не только успокаивает желудок, но и оказывает положительное влияние на нервы. Одна чашка имбирного чая поможет успокоиться и начать свой день без стресса. В 2017 году были проведены исследования, показавшие, что имбирь даже помогает снизить артериальное давление.

Иммунная система

Если вы часто болеете, выпить немного имбирного чая утром вам точно будет полезно. Исследования последних лет показывают, что такой напиток укрепляет иммунную систему, делает организм более устойчивым к инфекциям, простудам и гриппам.

Противовоспалительное лекарство

Имбирь также отличается противовоспалительными свойствами. В частности, в нем содержится гингерол — это фитонутриент, оказывающий противовоспалительное действие. Также, употребляя имбирный чай, вы получаете немало витаминов, минералов, аминокислот, которые помогают поддерживать здоровую циркуляцию крови. В результате этого в различные клетки тела поступает достаточно кислорода, что создает здоровый микробиом.

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