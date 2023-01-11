Вот почему нужно промывать мясо уксусом: избавитесь от серьезной проблемы

Мясные блюда очень популярны на столе украинцев. Однако чтобы быть уверенным, что они принесут здоровью только пользу, нужно не только знать, как правильно приготовить мясо, но и как его подготовить, чтобы избавиться от вредных бактерий. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Как сохранить все полезные свойства мяса и точно очистить его от опасных или вредных для здоровья веществ, рассказали в издании Sante Plus.

Зачем промывать мясо уксусом перед приготовлением

Специалисты советуют вместо обычной воды, которую большинство использует для промывания сырого мяса, брать уксус. На поверхности продукта часто размножаются бактерии, которые могут вызвать нарушения пищеварения. Если промыть мясо водой, они могут выжить и быстро распространяться.

Поэтому мыть уксусом рекомендуется по следующим причинам:

помогает убить бактерии на мясе, что значительно снижает риск заражения (в том числе кишечной палочкой coli и сальмонеллой);

вымываются остатки пестицидов и грязь, которые могут оставаться на поверхности продукта;

мясо смягчается, его структура становится более нежной (особенно важно для жесткого мяса).

Как правильно мыть мясо уксусом

Процедура достаточно проста:

Смешиваете в миске стакан горячей воды с столовой ложкой уксуса. Кладете туда кусок мяса, который вы собираетесь готовить. Оставляете на 15 минут. Вытаскиваете мясо из миски и промываете его холодной водой из-под крана, чтобы вымыть остатки уксуса.

Также не забудьте перед приготовлением подсушить кусок с помощью бумажного полотенца.