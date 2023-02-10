Всего четыре ингредиента: как сделать разрыхлитель в домашних условиях

Для затворения теста требуется разрыхлитель. Но иногда его может не оказаться дома. Не нужно сразу бежать в магазин. Ведь разрыхлитель можно сделать в домашних условиях из доступных ингредиентов. Читайте в материале ТСН.ua, что положить вместо разрыхлителя для теста.

Как делается разрыхлитель для теста? Всё очень просто. Нужно взять всего лишь 4 ингредиента:

3 чайные ложки пищевой соды;

3 чайные ложки пшеничной муки;

3 чайные ложки кукурузного или картофельного крахмала;

1,5 чайной ложки лимонной кислоты.

Приготовление не займет много времени:

В емкости следует смешать пищевую соду и лимонную кислоту. Перед этим соду лучше просеять, тогда не будет сгустков. Лимонную кислоту рекомендуется дополнительно измельчить, тогда размер кристалликов снизится. Далее добавляется крахмал и мука. Все ингредиенты перемешиваются до однородности. Очень важно смешать все до того, как начнется реакция между лимонной кислотой и содой.

Готовую смесь можно хранить в герметичной емкости в сухом и темном месте. Если соблюдать все правила хранения, то такой разрыхлитель может долго не портиться.

Что положить в тесто вместо разрыхлителя

Есть определенные продукты, которые могут заменить разрыхлитель для теста, если его не оказалось под рукой.

Пищевая сода

Она может использоваться как разрыхлитель даже без дополнительных компонентов. Ее добавляют в тесто, где уже есть кислые ингредиенты для реакции, в частности фруктовое пюре, творог, лимонная кислота, соки, мед, уксус.

Одна чайная разрыхлитель = одной чайной ложке пищевой соды. Ее также можно тушить уксусом, однако это совсем не обязательно.

Алкоголь

Спирт поможет сделать тесто воздушным и снизит клейкость муки. Для рыхления бездрожжевого песочного теста лучше всего подходят ром и коньяк. А вот к дрожжевому тесту специалисты советуют добавлять водку.

Не стоит беспокоиться, что выпечка сохранит вкус или запах алкоголя. Он выпаривается при выпекании.

Минеральная газировка

Разрыхлитель помогает напитать тесто углекислым газом, чтобы оно стало воздушным. Поэтому с этой задачей также отлично справится минеральная газировка. Однако если вы берете минеральную воду, тогда обычную уже добавлять не нужно. Даже если этого требует рецепт.

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