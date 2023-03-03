Всего лишь один чай: как улучшить пищеварение без таблеток

Чай помогает не только согреться или взбодриться. Некоторые напитки помогают улучшить пищеварение. Читайте в материале ТСН.ua, что делать, чтобы хорошо работал желудок.

Чай для улучшения пищеварения: рекомендуется пить

По словам врачей, существует безопасный, простой и быстрый способ, который поможет улучшить пищеварение. Для того чтобы наладить пищеварительную систему, нужно пить чай из одуванчика. Хотя этот напиток не очень популярен, но очень полезен. Он точно удивит своими успокаивающими свойствами.

Положительное влияние чая из одуванчика на работу кишечника можно объяснить его уникальным составом. Первыми организм встречает соединения, продуцирующие желчь. Именно они являются отличными помощниками пищеварения. По словам диетологи Лизы Ричардс, в чае из одуванчика содержатся сесквитерпеновые лактоны. Они заставляют кишечник быстрее и эффективнее производить пищеварительные соки. Они, а также желчь, помогают расщеплять жиры и даже могут действовать как легкое слабительное средство.

Чай для улучшения пищеварения может стать возможностью для людей, страдающих запорами, отказаться от лекарственных препаратов. Наладить пищеварительную систему помогает также и клетчатка инулина, служащая источником питания для полезных бактерий. А еще они будут рады фенольным кислотам, являющимся известными противовоспалительными соединениями. Если кишечник воспален, это негативно влияет на весь процесс пищеварения и замедляет обмен веществ, что повышает риск набрать избыточный вес.

Если вам не нравится чай из одуванчика, можно заменить его на зелень этого растения. К примеру, ее можно встретить в некоторых салатах или других блюдах.

Как улучшить работу кишечника: готовим чай из одуванчика

Врачи рекомендуют пить чай из одуванчика не более трех раз в день. Чтобы приготовить напиток вам понадобятся: 1 (2,5 по желанию) чайных ложек высушенных листьев одуванчика или 0,5-2 чайные ложки сушеных корней этого растения. Залить крутым кипятком и настаивать в течение 10-15 минут. Не забудьте перед употреблением процедить.

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