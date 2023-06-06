Всего лишь шесть продуктов: что нужно есть, чтобы усваивался кальций

К сожалению, наш организм не способен самостоятельно перерабатывать кальций, потому ему нужны помощники. Как поднять уровень кальция с помощью шести продуктов?

Кальций нужен нам, чтобы кости были крепкими и здоровыми, а остеопороз не мучился в любом возрасте. Но наш организм не может усваивать один кальций, для этого ему необходим баланс с фосфором и магнием. Если недостает магния, кальций не только не будет усваиваться, но и начнет быстро выводиться. Поэтому обязательно добавьте в свой рацион следующие шесть продуктов:

домашний сыр – в нем есть баланс кальция и фосфора, которые содержатся в идеальных пропорциях (если вы не любите этот продукт, его можно заменить сельдью или яйцами);

свежую зелень;

бобовые (фасоль, горох);

сыр тофу – в нем содержится сразу кальций, фосфор и магний;

цельнозерновой хлеб и какао — они богаты магнием;

листовую капусту, брокколи, миндаль, инжир — они содержат хорошо усваиваемый организмом цитрат кальция.

Как правильно сформировать рацион

Очень важно сформировать ежедневный рацион так, чтобы избежать или резко ограничить количество продуктов, вызывающих ускоренный вывод кальция из организма. Это кофеин, жиры, соль. Также препятствует всасыванию кальция избыток фитиновой и щавелевой кислоты, фосфатов. Поэтому лучше ограничить употребление шоколада, свеклы, ревеня, щавеля и шпината.

Обязательно добавьте в рацион курагу, которая богата кальцием. Не забывайте двигаться. Это пойдет только в пользу костной ткани. Особенно полезны бег, упражнения с гантелями, ходьба.

От чего следует отказаться, чтобы поднять уровень кальция в организме

То, как в организме усваивается кальций зависит не только от баланса магния и фосфора, но и от баланса жиров и жирных кислот, белков и кальциферолов. Если недостаточно или наоборот избыток жиров, особенно богатых насыщенными жирными кислотами, то всасывание кальция осложняется. Поэтому лучше на время полностью отказаться от говяжьего сала, кулинарных жиров, маргарина.

Читайте также: