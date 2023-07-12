Всего лишь три часа — и самый лучший летний напиток готов: как сделать домашний квас

Освежающий квас необязательно выдерживать днями, чтобы получить вкусный летний напиток. Существует простой рецепт домашнего кваса, по которому вы сможете насладиться уникальным вкусом уже через 3 часа.
Вы сможете сэкономить время и заняться приятными делами, пока вкусный напиток готовится.
Что нужно взять:
- 10-12 изюма;
- 1,5 чайной ложки лимонной кислоты;
- 1,5 чайной ложки растворимого кофе;
- 1 чайную ложку сухих дрожжей;
- 1 стакан сахара;
- 3л воды.
Как быстро сделать квас в домашних условиях? Вам поможет понятная пошаговая инструкция:
- В трёхлитровую банку налейте воды, оставив место для других ингредиентов. Помните, что жидкость должна быть комнатной температурой.
- Добавьте сахар, лимонную кислоту, дрожжи, промытые изюм и растворимый кофе.
- Тщательно размешайте с помощью ложки с длинной ручкой, пока сухие компоненты не растворятся.
- Банку аккуратно накройте пищевой пленкой, сделав сверху несколько отверстий с помощью ножа.
- Оставьте смесь на 3 часа, чтобы она начала бродить.
После этого вкусный домашний квас нужно всего-навсего разлить по отдельным банкам и охладить. Можно наслаждаться летним напитком, отлично подходящим для жарких дней.
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