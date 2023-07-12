Всего лишь три часа — и самый лучший летний напиток готов: как сделать домашний квас

Освежающий квас необязательно выдерживать днями, чтобы получить вкусный летний напиток. Существует простой рецепт домашнего кваса, по которому вы сможете насладиться уникальным вкусом уже через 3 часа.

Вы сможете сэкономить время и заняться приятными делами, пока вкусный напиток готовится.

Что нужно взять:

10-12 изюма;

1,5 чайной ложки лимонной кислоты;

1,5 чайной ложки растворимого кофе;

1 чайную ложку сухих дрожжей;

1 стакан сахара;

3л воды.

Как быстро сделать квас в домашних условиях? Вам поможет понятная пошаговая инструкция:

В трёхлитровую банку налейте воды, оставив место для других ингредиентов. Помните, что жидкость должна быть комнатной температурой. Добавьте сахар, лимонную кислоту, дрожжи, промытые изюм и растворимый кофе. Тщательно размешайте с помощью ложки с длинной ручкой, пока сухие компоненты не растворятся. Банку аккуратно накройте пищевой пленкой, сделав сверху несколько отверстий с помощью ножа. Оставьте смесь на 3 часа, чтобы она начала бродить.

После этого вкусный домашний квас нужно всего-навсего разлить по отдельным банкам и охладить. Можно наслаждаться летним напитком, отлично подходящим для жарких дней.

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