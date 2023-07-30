Вы будете удивлены: какие фрукты и овощи нужно есть с кожурой

Если вы уже потянулись за ножом, чтобы очистить кожуру от фруктов или овощей перед употреблением, остановитесь. Оказывается, не всех чистят. Некоторые фрукты и овощи нужно есть с кожурой.

Хотя наши мамы и бабушки учили нас выбрасывать шкурки от овощей и фруктов, существует шесть продуктов, которые не нужно чистить, ведь так они содержат больше питательных веществ, полезных для нашего организма. Об этом рассказывают в AllRecipes.

Фрукты и овощи, которые не следует чистить

Картофель. Хотя кожуру из картофеля можно почистить, если вы хотите выровнять структуру овоща для рагу или супа, однако лучше кожуру все же оставлять. Она насыщена клетчаткой, калием и железом. Просто нужно тщательно промыть клубни и протереть кухонным полотенцем перед тем как начать готовить.

Морковь. Чтобы очистить эти корнеплоды, перед приготовлением вам понадобится только вода. Ведь большая часть витаминов С и B3, содержащихся в моркови, непосредственно сосредоточена именно в кожуре и лежащем под ней слое. Поэтому если очистить овощ, вы останетесь без полезных веществ. Однако если вы собираетесь жарить морковь, кожицу лучше все же убрать, ведь она может горчить.

Баклажаны. После варки или тушения кожура баклажанов становится нежной и мягкой, так что просто нет причин ее очищать. Более того, благодаря высокому содержанию воды в этом овоще, подавляющее большинство полезных веществ, в частности клетчатка, антиоксиданты, марганец, содержатся в кожуре. Перед приготовлением баклажаны нужно всего лишь хорошо промыть, вытереть бумажным полотенцем и немного подсушить.

Огурцы. Они имеют очень высокое содержание воды, поэтому полезные вещества сосредоточены в кожуре. Там можно найти витамин К (для здоровья костей), витамин А (для кожи и глаз). Некоторые виды огурцов могут иметь более жесткую кожуру, поэтому их нужно тщательно промывать перед употреблением в пищу.

Киви. Вы едите пушистую шкурку персика, но отказываетесь от такой же шкурки киви? Однако употребление ее втрое увеличивает количество клетчатки, которое вы можете получить из этого маленького фрукта. Кожа киви имеет такой же вкус как и мякоть, но более терпкая и менее сладкая.

Кабачки. Они содержат большое количество антиоксидантов, растворимой и нерастворимой клетчатки, однако опять же они содержатся преимущественно в кожуре из-за большого количества воды в плодах. Чтобы очистить кабачки или цуккини перед приготовлением, их достаточно промыть и просушить бумажным полотенцем.

Какие фрукты и овощи нужно чистить

Авокадо. Кожицу из авокадо нужно выбрасывать, если вы планируете добавлять этот кремовый фрукт в салатах или бутербродах. Но технически кожура авокадо Хасс, который чаще всего можно найти на прилавках магазинов, съедобна. Поэтому, готовя смузи, можно смело использовать ее в небольшом количестве.

Цитрусовые. Конечно кожура цитрусовых съедобна, ведь во многих рецептах можно увидеть среди ингредиентов цедру лимона или апельсина. Поэтому ее лучше счищать, когда вы едите цитрусовые свежими и оставляете для приготовления других блюд.

Ананасы. Эти тропические фрукты отличаются крепкой и толстой кожурой, защищающей нежную мякоть со временем сурового климата. Именно по этой причине шкурку есть не стоит.

Монго. Можно ли есть кожуру от манго? Технически, да. Но в ней содержится небольшое количество урушиола – это химическое вещество ядовитого плюща. Поэтому, чтобы быть в безопасности, кожуру манго лучше выбрасывать. Особенно если вы знаете, что вы можете быть чувствительны к аллергии.

Бананы. Люди часто не соглашаются, когда дело доходит до употребления кожуры из банана. Технически, она съедобна. Но она не очень вкусна, а ее текстура достаточно неприятна. Вы всегда можете запекать кожуру банана, если хотите.

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