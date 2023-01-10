Вы не поверите: вот как быстро можно отделить желток от белка

Если вы любите готовить выпечку, тогда скорее всего могли сталкиваться с проблемой, как отделить яичные желтки. Часто бывает, что желток и белок растекаются, что не очень удобно. Читайте в материале ТСН.ua – как отделить желток от белка очень быстро и просто.

Различные лайфгаки из социальной сети TikTok действительно впечатляют. Но часто они действительно действенны и помогают значительно улучшить домашний быт. Ролик, где мужчина показывает простой способ, как отделить яичные желтки, набрал уже более 3 миллионов просмотров. Также более 150 тысяч человек поделились этим видео с другими. А рассказал об этом процессе пользователь под ником @that40yearguy.

Как видите, мужчина просто взял тарелку, разбил в нее яйцо (белок с желтком вместе). Затем немного смазал два пальца (большой и указательный) о очищенный зубчик чеснока и смог просто и без проблем поднять яичный желток.

Автор ролика поделился, что делает так уже десять лет каждый раз, когда выпекает торт. Попробуйте и вы этот простой и увлекательный способ.

В одном из комментариев под видео пользователь написал, что поднять желток пальцами можно даже без натирания их зубчиком чеснока. Мол, так его учили, когда он ходил на кулинарные курсы.