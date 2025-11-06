Вы точно недосаливаете воду для пасты: ученые назвали правильное количество соли

Паста / © Credits

Новое исследование показало, что большинство людей готовят пасту неправильно – добавляя слишком мало соли в воду.

Об этом пишет Daily Mail.

Специалисты из Лундского университета (Швеция) выяснили, что оптимальное количество соли для варки макарон составляет 7 граммов на литр воды — примерно 1–1,25 чайной ложки. Именно такая концентрация не только улучшает вкус, но и помогает сохранить микроструктуру спагетти, предотвращая их разрушение во время приготовления.

"Соль существенно влияет на микроструктуру пасты, а не только на вкус", - объяснила старшая преподавательница физической химии Андреа Скотти в статье The Conversation.

Ученые использовали ускорители частиц и нейтронные установки, чтобы отследить, как изменяется структура спагетти при варке. Оптимальное время приготовления, по их словам, – 10 минут.

Исследование, опубликованное в журнале Food Hydrocolloids, также показало, что глютен в обычных спагетти действует как "защитная сетка", содержащая крахмал. В то же время безглютеновая паста нуждается в более точных условиях варки, ведь легко теряет форму в слишком соленой или горячей воде.

"Наши результаты показывают, что обычные макароны более устойчивы к ошибкам в приготовлении, чем безглютеновые аналоги", - добавила Скотти.

Ученые надеются, что результаты исследования помогут разработать новые виды безглютеновой пасты, устойчивые к температурным нагрузкам.

К тому же эксперты советуют давать пасти немного остыть перед потреблением — тогда в ней образуется резистентный крахмал, который действует как клетчатка, стабилизирует уровень сахара в крови и поддерживает энергию.