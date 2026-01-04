- Дата публикации
-
- Категория
- Еда
- Количество просмотров
- 265
- Время на прочтение
- 2 мин
Выглядит аппетитно, но вредит здоровью: о каком хлебе предостерегают ученые
Ученые и диетологи объяснили, какой хлеб считается самым вредным для здоровья. Почему белый хлеб из муки высшего сорта содержит пустые калории и чем его лучше заменить.
Хлеб остается одним из базовых продуктов в рационе украинцев, однако не все его виды одинаково полезны. Ученые и диетологи предупреждают: самый популярный белый хлеб из пшеничной муки высшего сорта может быть самым нежелательным для здоровья.
Об этом говорится в материале Ukr.Media.
Специалисты отмечают, что во время глубокой очистки зерна из него фактически удаляют все питательные вещества – клетчатку, витамины и минералы. В результате такой хлеб содержит преимущественно пустые калории, а также разнообразные добавки, которые используют для улучшения внешнего вида и продления срока хранения.
Британский кардиолог Уильям Дэвис обращает внимание и на другую проблему: современная пшеница значительно отличается от той, которую выращивали десятки лет назад. Из-за изменения генетического кода зерна свойства муки и ее влияние на организм также изменились – не в пользу потребителей.
Диетологи отмечают: чем белее и мельче помол муки, тем менее полезен конечный продукт. Именно поэтому они советуют отдавать предпочтение ржаному хлебу или изделиям из цельнозерновой муки, которые хранят больше питательных элементов.
Эксперты объясняют, что в погоне за мягкой текстурой, привлекательной корочкой и длительным сроком хранения производители вынуждены максимально очищать зерно. Однако вместе с этим хлеб теряет свою главную ценность – польза для здоровья.
