Выпечка больше не будет прилипать к форме: простой рецепт антипригарной эмульсии

Пироги, бисквиты и другая выпечка иногда прилипают ко дну и стенкам формы, в результате чего низ и бока десерта пригорают в процессе приготовления, становясь черными и горькими по вкусу. Что делать, чтобы выпечка не прилипала к форме? Воспользуйтесь простым рецептом эмульсии.

Когда выпечка прилипает к форме, ее становится трудно извлечь из посуды, не испортив при этом внешний вид блюда. А еще могут изменяться вкусовые качества десерта после того, как он подгорает и чернеет.

Кулинары часто смазывают форму или пергамент растительным маслом, чтобы выпечка не прилипала. Но подобный способ помогает не всегда. Однако можно приготовить специальную антипригарную эмульсию, которая спасает любой пирог от пригорания. Делать ее достаточно просто, ведь она содержит всего лишь три ингредиента:

В достаточно глубокую емкость выложите 100 г топленого сливочного масла комнатной температуры. Добавьте 100 г муки и 100 г растительного масла. С помощью венчика или миксера тщательно взбейте все ингредиенты до однородной массы без комочков. Готовую антипригарную эмульсию можно перелить в баночку, закрыть крышкой и хранить в холодильнике, чтобы использовать при необходимости.

Такая антипригарная эмульсия подойдет не только для выпечки сладких десертов. Ее можно использовать при приготовлении лазаньи, запеканок, рыбы или мяса в духовке. Готовится она быстро и очень просто, подходит даже для старых форм, в которых всегда пригорают блюда. При этом она легко смывается из посуды и не оставляет жирных пятен.

По желанию топленое масло можно заменить кулинарным, куриным, свиным, гусиным или говяжьим жиром. Но тогда эмульсия может оставлять легкий привкус, поэтому ее можно использовать только для приготовления некоторых блюд. Она достаточно долго сохраняется и экономно используется.

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